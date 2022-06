Amparo de Estrada Ferreiro no fue desechado, se le pidieron precisiones, explica Diputado Beltrán Corrales

Por no tener pies ni cabeza, fue regresado el juicio de amparo al Alcalde de Culiacán con licencia, Jesús Estrada Ferreiro, sin embargo, no fue desechado, explicó el Diputado Adolfo Beltrán Corrales, sino que el expediente 566/2022 tiene un plazo de 5 días para aclaraciones y después de ello decidir si se desecha o no.

“El juzgado acuerda el día 7 de junio que está lleno de ambigüedades el documento que se presentó, no está desechado de plano, sino que le dan 5 días para que pueda clarificar los términos del amparo, el amparo lo está solicitando contra la Fiscalía General del Estado de Sinaloa”, detalló.

Beltrán Corrales indicó que en el documento se refiere a una orden de aprehensión, por lo que el juzgado responde que no es facultad de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitir órdenes de aprehensión.

Así también se menciona al Pleno del Congreso de Sinaloa y a la Comisión Instructora por la misma razón, cuando tampoco puede el Poder Legislativo emitir ese tipo de órdenes, mientras que al Ejecutivo del Estado lo señala como participante de algunos hechos que violentan sus derechos, pero no como autoridad responsable.

“No hay una cuadratura de la solicitud, no está desechada de plano, él tiene derecho a dentro de los 5 días aclarar los términos que está solicitando en el amparo, pero si, independientemente que los clarifique, tendrá que modificar lo expresado, porque ninguna de las autoridades que él está señalando como las responsables por presuntas órdenes de aprehensión, tiene facultades para emitir órdenes de aprehensión o de presentación”, abundó.