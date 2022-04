Analizará PRI su postura por juicio político contra Estrada Ferreiro, pero ve incompetencia y pleito con Morena

Aunque la postura por la solicitud de juicio político se analizará desde el Congreso del Estado, la evidencia y el respaldo, desde el Partido Revolucionario Institucional ven incompetencia en el Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, sus pleitos con el Gobernador Rubén Rocha Moya, otros alcaldes y el Partido Sinaloense, señaló el delegado tricolor en Sinaloa, Luis Enrique Benítez.

El también legislador en Durango, quien encabezó una conferencia de prensa esta mañana en un céntrico hotel de Culiacán, fue mesurado cuando le preguntaron sobre las solicitudes del juicio político contra Estrada Ferreiro.

“Lo que vemos en fondo, no solo es la incompetencia del Presidente Municipal de Culiacán, lo que vemos en el fondo también es el conflicto interno de los que ofrecieron a la sociedad un cambio y una transformación y hoy están más empapados y más inmersos en sus domésticos conflictos y en sus peleas políticas que en servirle a la sociedad de Sinaloa”, dijo.

“Vemos a un Gobernador en esa ruta y a un Presidente Municipal que no da resultados, pero que tampoco atiende políticamente al Gobernador, que lo cuestiona incluso, con la voz en alto, de la legitimidad o no de su elección y que luego hay un Gobernador que contesta en el mismo sentido, entonces lo que vemos ahí es un pleito y no sólo lo vemos en este municipio, lo vemos en otros municipios y lo vemos también con su partido aliado, el PAS, que por cierto ha ido desgranándose para que algunos de sus representantes populares hoy estén transitando a Morena”.

Estrictamente en lo que ven por el juicio, recalcó Benítez, habrá que esperar para fijar una posición y el sentido de su voto.

“... lo que es estrictamente constitucional tendrá que verse desde ese punto de vista y analizarse en el Congreso y el PRI en su momento habrá de reunirse para valorar los elementos que haya y fijar una posición, en este momento están las solicitudes, deberán de tomar su curso”, dijo.