$!Andreína viaja desde Venezuela en su bicicleta en busca de conocer todo Latinoamérica. Ahora está en Sinaloa

“Empecé primero a trabajar para ayudar a mi familia, en mi país, en Venezuela estábamos pasando por una crisis muy fuerte y mis hermanas y yo nos pusimos a trabajar y pudimos sacarlos del país y ahora cuando ya ellos estaban fuera ya yo dije, me dedico a viajar, a lo que me gusta”, dijo Andreína.

“Voy muy lento realmente, no tengo apuros, si llego algún lugar y me dicen oye por aquí cerca hay un cañón o una montaña bonita por explorar, un río, lo que sea, yo siempre estoy dispuesta a conocer, ese es mi estilo de viaje”, explicó.

“Siempre me ha gustado crear, en Venezuela estaba estudiando joyería, me gusta mucho hacer artesanía, incluso jugar con los minerales, las piedras, es una muy bonita manera de solventar el viaje”, agregó.

Andreína inició sola el viaje hace cinco años, pero en el camino se enamoró, hubo alguien que le robo el corazón y no pudo separarse de él, su nombre es Nahui, es mexicano, un perrito callejero que adoptó en Coahuila hace unos meses y ahora se ha convertido en su compañero de viaje.

“Él es mexicano, él es coahuilense, le dicen a esa zona donde lo adopté, los laguneros, es un perrito callejero, ahora es mi compañero”, dijo.

Viaja en bicicleta, con el tiempo ha adquirido buena condición física y ha aprendido a organizar sus tiempos, antes de tomar la carretera analiza las condiciones climáticas y pedalea durante seis o siete horas al día, siempre procurando llegar al pueblo o comunidad más cercana, evitando pernoctar en medio de la nada.

Su último traslado fue de una comunidad del municipio de Elota a Culiacán recorriendo más de 80 kilómetros en una jornada.

“De Jacola aquí hice 88 kilómetros, pero mi récord fue en la planicie de Campeche, hice 110 kilómetros en un día”, afirmó.

A pesar de que no conoce a las personas de las comunidades a las que llega, comenta que siempre la reciben con calor y amabilidad, la invitan a comer o pasar la noche en sus hogares, acción que dice es muy característica de los mexicanos.

“Realmente nunca contacto a nadie, llego a un pueblo, me pongo a vender artesanía, llego con mi bici y ya la gente se acerca, pregunta, de repente no falta aquí en México quien me invita a comerme un taco, de repente me dicen quédate, echate un baño”, relató.

Por el momento la viajera no contempla establecerse en un lugar, su intención es terminar de conocer México y continuar su viaje en Sudamérica.

“Si me han llamado la atención muchísimos lugares, México tiene lugares muy hermosos, muy amplío, hay muchísimo por conocer en este país, es creo mi país favorito, pero así de detenerme en un lugar, por ahora no lo he pensado”, comentó.

“Mi plan es completar la vuelta a México e ir a Sudamérica, quiero conocer toda Latino América”, dijo.