Animalistas de Culiacán recomiendan resguardar a las mascotas para evitar golpes de calor

Ante el registro de temperaturas superiores a los 30 grados en la capital sinaloense, la Presidenta de Rescate y Adopción Animal A.C., Lorena Morales, recomendó a la ciudadanía mantener a los perros resguardados en espacios frescos para evitar que sufran de golpes de calor.

La presidenta de la asociación señaló que algunos dueños suelen dejar salir a sus perros a las horas más cálidas del día, las cuales son de más cómodo para un perro es mantenerlo reposando sobre la tierra bajo la sombra de un árbol, ya que para ellos son espacios de ambiente fresco; además, también se olvidan de mantenerlos con suficiente agua para beber.

“Aparte de que no les ponemos agua a los perritos suficiente, se van, andan en la calle y de repente andan caminando y caen con el golpe de calor, nosotros mismos no los resguardarnos, ellos no saben que se pueden enfermar”.

“Nosotros somos los responsables de ellos, nosotros darles un espacio fresco, que estén tranquilos, que no se estén exponiendo a tanta situación porque eso es lo que les provoca el golpe de calor”.

Precisó que cuando un perro sufre de golpe de calor, comienza a agitarse, incrementa su temperatura corporal, su mirada se mira perdida y, posteriormente, se desvanece.

Ante esto, se recomienda colocarlo en una colchoneta o sobre una toalla para evitar el contacto con el suelo caliente, seguido de esto, cobijarlos con frazadas frescas para bajar su temperatura y luego llevarlos con a que reciban atención veterinaria.

“Lo primero que hay que hacer es levantarlo del piso porque el piso es una plancha caliente, ponerlo en alguna colchoneta y empezar a ponerle frazadas frescas para bajarle la temperatura en lo que llega la ayuda o en lo que se arrancan al médico”, detalló.

De acuerdo con la animalista, otro de los daños que suelen sufrir las mascotas a causa de las altas temperaturas son la quemadura de las almohadillas de sus patas, pues este tejido no tiene pelo y está en contacto directo con el suelo

En estas temporadas de calor, los perros suelen sufrir de picaduras de pulgas garrapatas, las cuales se encuentran en la tierra, por lo que también se recomienda mantenerlos medicados con pastillas para evitar contraer estos parásitos, pues bañarlos constantemente no es una completa solución, ya que los mantiene limpios por corto tiempo.