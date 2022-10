Animalistas llaman a no dar en adopción perros y gatos negros y blancos para evitar que sean parte de rituales

CULIACÁN._ Fundaciones y asociaciones civiles de protección y rescate animal hicieron un llamado a la población para evitar dar en adopción a perros y gatos negros y blancos durante esta temporada de Halloween y Día de Muertos, que son sacrificados como parte de rituales.

Maricela Castaños, presidenta de la fundación Balto y Togo, explicó que se tiene un registro de animales que se han encontrado sacrificados durante esta temporada, pues hay personas que creen en la santería y utilizan animales de color blanco o negro para realizar rituales.

“Nos ha tocado en años anteriores que los encontramos crucificados a los animales. Estamos muy preocupados por esa situación, porque no solamente matan pollitos, sino que también matan perritos y gatitos en esa temporada, que está mal que maten animalitos de cualquier índole, nos llegan reporte de la misma gente que los encuentra en los panteones o los encuentran tirados”, expresó.

“En esta temporada de Halloween y de Día de Muertos le pedimos a la gente que tiene mascotas, negro o blanco, incluso color gris, que los cuides, ya que aquí en Culiacán hay mucha gente que cree en la santería, que cree en la brujería y utiliza este tipo de animales para sacrificios en Halloween y Día de Muertos”.

Actualmente la fundación Balto y Togo cuenta con 159 perros y 72 gatos para dar en adopción, no obstante por esta razón, desde el 15 de septiembre la fundación detuvo la donación de perros y gatos blancos y negros para evitar que sean utilizados para otros fines.

“Nosotros detenemos las adopciones de animalitos de esos colores en esta temporada, del 15 de septiembre ya nosotros empezamos a detectar cuándo empiezan a pedir animales porque los preparan, entonces tenemos que tener mucho cuidado”.

“Todas las asociaciones estamos en esa sintonía, creo que todas o la mayoría detenemos las donaciones en esta temporada porque todos estamos en alerta”, explicó Maricela Castañeda.

Finalmente la activista pidió a la población cuidar a sus mascotas y si tienen crías que quieran dar en adopción, que se esperen a la segunda semana del mes de noviembre para poder entregarlos a una familia que sí los cuidará y les brindará un hogar.

“Tiene que entender la gente que los animales no son místicos, que los animales no causan ningún efecto, no hay porqué sacrificarlos, nosotros pedimos generosamente a la ciudadanía que cuide mucho a sus mascotas de esos colores en esta temporada”, concluyó.