“Pueden hacer lo que quieran, pero nosotros nos vamos a preparar para que no lo hagan, ¿por qué? Porque el Gobierno tiene que prepararse las condiciones porque afectan derechos de terceros, y así como ellos tienen derechos, la gente que quiere viajar tiene derecho de que le permitan viajar”, declaró el Mandatario estatal.

“Hay que entrar en razón, yo los he atendido mucho; es más, ellos no tienen pleito conmigo, tienen una postura, una postura que ya no es posible que la operemos, hay que operar la que estamos echando a andar”, manifestó Rocha Moya.

Aseguró que quieren atraer a “los grandes”, a la vez que comentó que el Gobierno del Estado ha estado abierto al diálogo y que no han afectado a la lucha, sin embargo, subrayó que los productores deben entender que no hay que afectar a la ciudadanía.

Agregó que Pemex tiene denuncias, aunque indicó que desconoce de ellas por tratarse de una instalación federal, fuera del alcance del Gobierno Estatal.

“Bájenle tantito, dejen que circulen las cosas y yo a lo que me comprometo es, en todo caso, reinstalar esa reunión con Gobernación, lo que no es posible es el lunes, ya está suspendido”, expuso Rubén Rocha Moya.