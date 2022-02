$!Anuncia Alcalde de Culiacán reordenamiento de ambulantes en el centro

“Todo aquel que no cumpla con el requisito para ser un vendedor en la vía pública, ambulante, se le va a retirar, y que se amparen a lo que quieran”, dijo.

En caso de localizarse personas que no cumplen con los lineamientos y permisos en orden, serán retiradas, adelantó el mandatario.

“El único detalle para nosotros, que no es temor, pero sí es una piedra en el zapato, tolerada por los mismos diputados y los líderes de ese grupo, es que luego los juntan para cerrar la Obregón”, comentó.

El Alcalde admitió que existe una gran cantidad de ambulantes, pero que no se han tomado medidas debido a distintos factores.

“Es cierto que está invadido por comerciantes, ahora con la pandemia no pudimos hacer mucho porque cuando uno actúa contra alguien porque anda mal, y lo que está haciendo, aunque sea irregular o ilegal, no es un delito ni algo grave, uno debe de ser tolerante si no tiene una opción que ofrecerles”, comentó Estrada Ferreiro.