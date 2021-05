Apoyo es transparente y cumplió con reglas de operación: Mario Zamora

Luego de que el diario Reforma publicara una nota donde se señaló que los familiares de Mario Zamora Gastélum obtuvieron apoyos e incentivos por parte de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, cuando el candidato a la Gubernatura por la alianza Va por Sinaloa era director de la misma, el Senador con licencia reconoció que sí se apoyó a sus familiares, pero la financiera no tuvo injerencia para decidir si se le otorgaban los recursos o no.

De acuerdo a Reforma, Daniel Ibarra Heredia, suegro de Mario Zamora Gastélum, presentó los requerimientos para ser apoyado con un crédito de Finrural, mismo que fue aprobado.

Ante esta nota periodística el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática a la Gubernatura, sostuvo que en efecto, sí se le apoyó a su suegro con un crédito de poco más de 800 mil pesos, pero que la financiera no tomó la decisión de otorgarlo, fue Sagarpa quien lo autorizó.

“Es correcto, efectivamente, cuando yo fui director general de la Financiera teníamos un programa con Sagarpa donde Sagarpa entregaba apoyos directos y el complemento era el crédito que daba la financiera. La Sagarpa publicaba las reglas de operación, eran sus comités y sus consejos quienes decidían quién cumplía con los requisitos, ellos revisaban, ahí no participaba la financiera, solamente en el complemento del crédito y sí, efectivamente mi suegro tiene cerca de 40 años en el negocio agrícola, tiene más de 30 años exportando mangos”, aceptó.

“Como cualquier ciudadano, ha hecho solicitudes en las distintas dependencias buscando apoyos, en este caso en particular era un apoyo que daba la Sagarpa para contratar a los empaques que eran de exportación o que son de exportación, reconvertir la energía del uso de diesel a utilizar celdas solares, es decir, las energías renovables y entiendo que él metió su solicitud como cualquier ciudadano más, la Sagarpa se lo aprueba un apoyo de cerca de un millón de pesos y el complemento en crédito que daba la financiera eran cerca de 800 mil pesos más o menos”, añadió.

El priista sostuvo que su familiar fue transparente y cumplió con todos los requerimientos solicitados por la Sagarpa, y defendió que la misma auditoría nunca lo señaló de malos manejos mientras fue director de la financiera.

“Ahí están las celdas en su empaque, ahí están las reglas de operación, los requisitos los cumplió, todo totalmente transparente. Quiero decirles que cuando yo fui director general fueron más de 70 mil millones de pesos los que dimos en crédito. En el caso de apoyos para Sinaloa fueron cerca de 10 mil millones de pesos en apoyos, más los créditos”, mencionó.

“Es totalmente transparente, tan lo es que no estamos utilizando prestanombres ni cosas así, al contrario, la Auditoría Superior de la Federación ya revisó todos estos casos. No hay una sola observación, no hay ninguna señal de absolutamente nada, ninguna señalización de nada. Es un crédito que ya está pagado, por cierto, ahí están las celdas solares funcionando, es un buen programa que hizo el gobierno federal de combinar apoyo con crédito totalmente transparente”, agregó.

-- ¿No hubo mano negra, entonces, en la entrega de este apoyo?

“Ni negra, ni blanca, ni nada. No participaba la financiera en donde se decidían los apoyos, son reglas de operación totalmente claras y transparentes”.