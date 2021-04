El candidato a la gubernatura de Sinaloa por el Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, aseguró que la diferencia entre él y los candidatos Rubén Rocha Moya, de Morena y PAS, y Mario Zamora Gastélum, del PRI, PAN y PRD, es que él ya gobernó.

Durante su explicación de plataforma de gobierno en el debate que realiza en este momentos el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, Torres Félix además se comprometió a rescatar a la Universidad Autónoma de Sinaloa de Héctor Melesio Cuén, dirigente y fundador del Partido Sinaloense.

asegurando que buscará dar resultados sin excusas ni pretextos.

“Lo que marca la diferencia con mis competidores es que yo ya fui Presidente Municipal de Culiacán, el municipio con la tercera parte de la población de Sinaloa; Culiacán es más grande que los estados de Colima, Campeche y Baja California Sur, a diferencia de Rocha y Zamora yo ya goberné y gracias al apoyo de la gente, di buenos resultados”, señaló.

“Pero más allá de esas razones está mi convicción personal de defender a las familias sinaloenses; desde el primer día de mi gobierno, atenderé de manera inmediata todos los problemas de Sinaloa, principalmente tres, el problema, salud, el problema de pérdida de empleos y la inseguridad... también me comprometo a rescatar a la UAS del secuestro en que la tiene Cuén, porque la UAS es propiedad de todos los sinaloenses, la UAS no debe ser el botín de partidos políticos”.

Torres Félix señaló que fortalecerá el Codesin, creará el Instituto Estatal del Emprendedor, dignificará el trabajo de los policías y luchará sin descanso para recuperar a los programas que de manera injusta le quitaron a los agricultores, a los pescadores, a los ganaderos, y atender los rezagos de los empleados de salud, educación y de los trabajadores de Gobierno del Estado.

También que pondrá a la venta los aviones, los helicópteros y la casa de playa del Gobernador y destinará el monto de su venta a los servicios de Salud del estado.

En su segunda participación, insistió en llamar la atención a Rocha Moya por “hacer el ridículo” y le recordó el posible conflicto de interés de cuando éste fue asesor de Gobierno del Estado, mientras sus hijos eran proveedores de la construcción.

“Rocha ha sido una decepción como Senador, no defiende a nadie, es incongruente, a Cuén le dijo hasta de lo que se iba a morir y ahora andan agarraditos de la mano; Rocha no tiene palabra, en 2018 prometió que bajaría la gasolina, que ayudaría a los pescadores, a los agricultores, a los ganaderos, etcétera, a ninguno le cumplió”, expresó.

“En lugar de ver cómo ayudar a la gente, se la pasa peleando con los periodistas, utiliza sus cargos públicos para conseguir negocios para sus hijos, pero no es capaz de conseguir ni una aspirina para los hospitales públicos”.

También le reprochó su aparición en videos con La Gilbertona, una figura de redes sociales que se hizo famoso por su manera de expresarse.

“Senador, la política es una actividad seria, déjese de andar haciendo en ridículo con La Gilbertona, por favor; le pido que tome la cosas con mayor responsabilidad, sea empático con la gente y no se haga el dormido cuando un sinaloense le está planteando algún problema”, agregó.

Después dirigió sus señalamientos contra Zamora Gastélum, candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, a quien lo señaló de junior y que representa a los que se creen dueños de Sinaloa.

“La campaña de Mario ya no prendió y, como diría don Teofilito, ni prenderá; Zamora no conecta ni con enchufe y la gente me dice: Sergio, Mario no la hace, no tiene con qué ganar, no tiene pueblo”, expresó.

“Mario está preocupado por los tenis que se va a poner que por la gente que no tiene ninguna tortilla con sal para darle de comer a sus hijos, vive en su mundo de caramelo... salió más bailador que Malova, eso sí; se la lleva en el chacoteo, en la frivolidad, en la fiesta, en su autobús nice”.

Torres Félix le reprochó los respaldos que han hecho público los empresarios y priistas de mucha trayectoria en las últimas fechas.

“Sinaloa ya no quiere otro junior en el gobierno, Mario es el candidato de los que se creen dueños del estado, como los Coppel, representa a todos los que tienen dinerito en Andorra, pura finísima persona”, dijo.

“Por eso es un zumbido en todo Sinaloa, desde Choix, hasta Escuinapa, la gente lo dicen y lo dice fuerte y lo dice recio, y lo dicen en todos lados, en la costa, en el valle, en la sierra, que el PRI no va a ganar”.

Torres Félix aprovechó también para hacer compromisos como el de proteger el medio ambiente y a los animales, pues aseguró que la agenda del Movimiento Ciudadano será progresista.

“En Movimiento Ciudadano tenemos una agenda progresista, aquí defendemos causas y luchas sociales de la gente, en Movimiento Ciudadano vamos en alianza con los mejores que tiene Sinaloa, que es su gente, aquí en Movimiento Ciudadano está el hijo de Colosio también, en Movimiento Ciudadano está el licenciado Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco”, expresó.

“En Movimiento Ciudadano apoyamos más que ningún otro partido a las mujeres, de los cuatro municipios más grandes de Sinaloa, en dos encabezan mujeres las candidaturas, en Culiacán Ely Montoya y en Guasave Yamira López”.

También recalcó sus compromisos de actitud y acciones para mejorar el medio ambiente y la situación social.

“Me comprometo a ser un Gobernador que trabaje para revertir el impacto del cambio climático, un Gobernador que proteja a los animales las energías limpias y las libertades, un Gobernador que escuche mucho a la gente, un Gobernador empático y solidario con la gente, juntos haremos más grande a Sinaloa”.

A Zamora Gastélum, Torres Félix le recordó que salió mejor posicionado en una encuesta realizada por el periódico El Debate, en el municipio de Culiacán, donde se encuentran en promedio de 33 de cada 100 votos de Sinaloa.

Torres Félix presentó en el debate de candidatos una edición impresa que el diario publicó la semana pasada.

“Mario, lamento decirte ‘lástima Margarito’ o ‘lástima Marito’, qué pena que hayas gastado tanto dinero, pero salí cuatro veces mejor que tú en Culiacán, que es donde vivimos 33 de cada 100 sinaloenses”, expresó.

“De acuerdo a la encuesta del Debate, yo estoy en segundo lugar, muy cerca de Rocha al que le pasaremos zumbando en la segunda semana de mayo, es por eso Mario, que Rocha no quiere debatir contigo, es más ni yo quiero debatir contigo, estás en cuarto lugar en Culiacán, el municipio más grande de Sinaloa, por eso ando contento, porque los ciudadanos les vamos a ganar a las alianzas, tóxicas, perversas, maquiavélicas y convenencieras”.

En una de sus últimas participaciones en el debate, aprovechó para hablar sobre su vida y sus orígenes.

“Ha quedado muy claro que somos la mejor opción para Sinaloa, Morena es una decepción, no podemos premiar a quienes están vendiendo a México y a Sinaoa, está la vieja politica del PRI que ya nadie quiere y estamos nosotros, la verdadera alternativa de cambio, los que queremos un Sinaloa más libre y próspero”, expresó.

Recordó que nació en la comisaría de Los Vasitos de Culiacán, que es hijo de un policía municipal y que comenzó en 1983 su trabajo en el departamento de aseo en el Ayuntamiento de Culiacán, en donde despachó como Presidente Municipal años después. Que está casado y es padre de dos hijas.

“Mi madre de 92 años siempre me dice: nunca te rindas y siempre lucha por ayudar a la gente. Por eso voy a ser Gobernador, para ayudar a la gente, para estar con la gente, para solucionarle problemas a la gente”, dijo.