$!Aquí nacimos, y aquí vamos a morir: Esther y Venancio, toda una vida en Tacuichamona

En el pequeño pueblo de Tacuichamona, son pocos los habitantes que han decidido pasar toda su vida ahí, pero para Esther Martínez y Venancio Rocha, su comunidad es el mejor lugar para vivir y por eso nunca lo han dejado. “Aquí nací y aquí me voy a morir”, dice Esther, mientras espera ser atendida por su problema en las rodillas, la mujer de 87 años nunca ha salido de su pueblo, más que para ir algún que otro mandado a Culiacán.



- ¿No sale de aquí?

“No, no. A Culiacán voy, cuando voy por alguna medicina, pero no me gusta”.



Esther, tiene problemas del oído y apenas escucha, y entiende las preguntas, pero sí contesta que lo que más le gusta de su pueblito, es toda la gente que vive ahí, y la poca familia que le queda. La señora de 87 años, ya es viuda, dice que su “viejo”, ya se le fue, y que con él tuvo 15 hijos, de los cuales nomas le quedan vivos seis. En todos estos años, doña Esther se dedicó a las labores de la casa; dice que cuando estaba “nueva”, todavía podía hacer quehaceres, pero que ahora se la pasa sola en su casa, y apenas sale, pero para ir a la iglesia.

“Ahí en la casa me la paso sola, los hijos vienen por allá cada ocho días y se van, vienen ahora y se van mañana”, cuenta. Don Venancio también es otro de los habitantes que nunca ha querido salir de Tacuichamona; dice que a sus 88 años, todavía le gusta vivir en su pueblo, “aquí nací y aquí si Dios lo quiere, aquí voy a quedar”, dice. Aunque hubo unos pocos meses que se fue a Estados Unidos, Venancio relata que nunca le gustó estar fuera de su pueblo, y que siempre regresaba para echar su siembra, cuidar de sus parcelas y de uno que otro animalito. “Toda la vida yo aquí mi’ja, nomás salí como unos cuatro meses, pero fui tres veces a Estados Unidos en el 57 y hasta el 59, después ya no volví a ir pa’ ninguna parte, aquí me la he llevado todo el tiempo”, explica.