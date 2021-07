En medio de la tercera ola de infectados por la pandemia provocada por el virus Covid-19 en Sinaloa , la de Armando es otra de esas historias que se asemejan a una carrera de fondo, pero aquí no hay un premio o la satisfacción de completar el recorrido, sino simple supervivencia.

“Solo en esta semana gasté 13 mil pesos de medicina para mi papá y 10 mil pesos por mi mamá. No hallo cómo hacerle, pero yo daría todo por mis padres”, asegura.

“Mi papá trabaja en Issstesin, y yo creo que ahí se contagió. Un día llegó, se sintió mal, pero él creyó que era una simple alergia, no nos quiso asustar”, explica.

Armando terminó por infectar a Ramona al compartir la habitación, y aunque ella tiene síntomas muy leves, su condición de remisa por cáncer, que padeció en 2016, la vuelve más vulnerable.

‘... ella tiene covid, pero con una afectación más moderada, esta semana me gasté 13 mil pesos en medicamentos para mi papá, y otros 10 mil para mi mamá y pues los estamos atendiendo con un medico de cabecera que nos está haciendo el favor,me esta haciendo el favor porque es un conocido, no te voy a cobrar un peso, me dijo, pero pues los medicamentos sí tengo que comprarlos yo” , señala.

Armando comenzó solicitando ayuda económica, y luego comenzó a exhibir sus pertenencias para adquirir el dinero suficiente para costear los gastos de la atención.