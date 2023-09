“(Renuncia de abogados) Ya había algún detallito por ahí que no son precisamente discrepancia de esto, pero bueno... no sé la verdad qué pasaría en el fondo, hay muchas cosillas que no cuadran, pero no quiero hablar mal de nadie”, dijo Estrada Ferreiro al salir de dicha cita el 8 de agosto.

En aquella ocasión, durante la audiencia, Estrada Ferreiro reclamó a la Jueza que él es víctima de una persecución política, y por ese motivo enfrenta este caso.

El ex Alcalde está imputado por supuestamente agredir verbalmente a viudas de policías caídos en combate con frases como “Búsquense un mayate para que las mantenga”, “El Ayuntamiento no tiene por qué mantener a los huérfanos de los policías” o “Nada más se llevan jodiendo”.