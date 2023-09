CULIACÁN._ Bajo el argumento de deficiencias en los servicios públicos de Culiacán, la presidenta del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, Paola Gárate Valenzuela, arremetió contra la administración del Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.

“Le exigimos al ahijado (Gámez Mendívil) que tome las riendas, que dé resultados, que se aplique en los temas de recolección de basura, en todos los servicios públicos que son lo elemental que los ayuntamientos tienen que cubrir”, expresó la dirigente.

Acusó además al Alcalde de estar “encampañado” junto al Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, luego de que ambos asistieron el domingo a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, en la Ciudad de México.

“Ayer el ahijado junto al padrino, el Gobernador, en el evento de Morena encampañados como siempre, sin gobernar, con la ciudad hecha pedazos, pero allá en campaña el ahijado junto al padrino, como siempre, porque si no, no se aparece en Culiacán... en las giras y los eventos solo saca la cara tras los pantalones del padrino”, sostuvo Gárate Valenzuela.

“Que ya tome riendas de lo que está sucediendo en la Japac porque es el colmo, y no puede ser la justificación que siempre salen de que ‘Ay, no, pues fue una tubería’, para eso son las revisiones de mantenimiento permanente, ¿cómo es que antes no sucedía todo esto y hoy sí? No es fortuito”, manifestó.

Acerca de la ruptura de una tubería que dejó sin suministro a 189 colonias al sur de Culiacán, la dirigente priista cuestionó el trabajo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, así como a su gerente general, Roberto Alfonso Zazueta Tapia, por las fallas que ha presentado el servicio.

“Tuve que buscar el nombre (de Zazueta Tapia) porque brilla por su ausencia, no lo traía el cómo se llama, pero sí traigo en el radar lo deficiente, lo inservible, inútil, el fracaso rotundo que ha estado siendo la Japac... el sello de Morena es poner al frente de las áreas a gente inútil, inepta, sin trayectoria, sin perfil, y que tenemos como resultado la constante falta de agua potable en la ciudad”, apuntó.