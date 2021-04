“Al fin de cuentas sí hubo un ganador en el debate entre los candidatos y fue el Gobernador Quirino Ordaz Coppel quien no fue tocado por ninguno de los candidatos. Si acaso una mención cuando le dijeron a Rocha que criticaba a los que antes asesoraba”.

El talón de Aquiles

Ni el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa se imaginó en sus previsiones menos optimistas, lo que pasaría en el primer debate entre los candidatos a la Gubernatura del Estado, donde todo fue acusaciones, ataques y señalamientos.

La peor parte la llevó sin duda el candidato del PAS-Morena, Rubén Rocha Moya, y no precisamente por el mismo candidato si no por su alianza con el PAS y Héctor Melesio Cuén.

A Rocha le señalaron el por qué si antes le había dado hasta con la cubeta a Cuén, ahora lo toma como su principal aliado.

Y como era de esperarse, Sergio Torres Félix, candidato de Movimiento Ciudadano fue quien le lanzó el primer dardo envenenado.

“Rocha ha sido una decepción como Senador, no defiende a nadie, es incongruente, a Cuén le dijo hasta de lo que se iba a morir y ahora andan agarraditos de la mano; Rocha no tiene palabra, en 2018 prometió que bajaría la gasolina, que ayudaría a los pescadores, a los agricultores, a los ganaderos, etcétera, a ninguno le cumplió”, expresó el ex Alcalde de Culiacán.

Y de ahí cayeron las acusaciones como cascada contra el aliado de Rocha, porque si bien es cierto que podían dar réplica en todo, el candidato de Morena-PAS pues simplemente le dieron donde no quería o no podía defenderse.

Mario Zamora parecía regodearse cada vez que se refería a su oponente, le tiró hasta con la cubeta a Rocha.

“De quien tú dijiste que se robaba el dinero de la UAS para llevar a jóvenes a eventos políticos, tal cual como muchos de los jóvenes que vemos aquí afuera”, le dijo refiriéndose a la criticada alianza.

Ya lo de Rocha no era cómo acabarlo, parecía más bien San Sebastián de tanto flechazo que le propinaron.