Asegura Alcalde de Culiacán que diputados fueron amenazados para aprobar juicio político en su contra

Cerca de ocho legisladores han sido amenazados para obligarlos a apoyar el juicio político contra el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, e incluso hay a quienes se les ha ofrecido la Presidencia Municipal de Culiacán, denunció el propio Mandatario municipal.

Luego de estos señalamientos ante medios de comunicación, Estrada Ferreiro se negó a dar detalles sobre su declaración alegando que esto podría poner en peligro a los Diputados.

“La democracia es respetar la voluntad auténtica de los diputados y diputadas, no tenerlos amenazados para quitarles un puesto al marido o al familiar; esa no es democracia, ni hacerlos firmar actas con el compromiso de no hablar; tampoco es democracia quitarles los teléfonos para que no se comuniquen, ni que se encierren a discutir un tema como el mío”, expuso Estrada Ferreiro.

“No puedo decirles exactamente por quién están amenazados, pero ellos se quejan de que están amenazados, y no únicamente los que no votaron en favor de ellos, sino los que han votado en favor de ellos. No voy a decir sus nombres, porque les voy a causar problemas, pero no menos de 8 o 9 personas, incluso uno del PRI o dos del PRI, me lo dijeron. A algunos les ofrecieron mi puesto ya, a otros le ofrecieron la candidatura de una diputación federal”

El pasado viernes, en una reunión extraordinaria y a puerta cerrada, el Congreso de Sinaloa avaló iniciar el proceso de juicio político contra el Presidente Municipal Jesús Estrada Ferreiro.

De acuerdo a información ventilada por fuentes al interior de Morena, cinco legisladores del Partido Sinaloense, y María Aurelia Leal López y Maria Victoria Sánchez Peña de Morena, votaron en contra de someter a juicio a Estrada Ferreiro.

“Amenazas, no sé de qué tipo porque lo han dicho ellos, ¿qué quieren que hagan? si no pueden votar en un sentido contrario a lo que ellos dicen. Qué bueno que se liberaron de eso Aurelia Leal y Victoria Sánchez”, reconoció el Alcalde.

“Agradezco mucho y reconozco el valor de los Diputados del PAS que hayan votado”