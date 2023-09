Si los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación votan a favor de su restitución, Jesús Estrada Ferreiro quiere regresar a la Alcaldía de Culiacán desde el próximo jueves.

A la salida de su audiencia diferida por el caso de viudas de policías, el propio Estrada Ferreiro recalcó que eso es lo que se debe hacer, de lo contrario seguirá siendo un castigo en su contra.

“Si votan a favor del proyecto, que es lo más lógico, yo para el jueves a más tardar voy a estar en el Ayuntamiento, y desde ahí, dice que lleve los procesos penales que tenga”, expresó.

“Eso es lo que debe ser, porque de otra manera me estarían castigando por hechos que no saben si son ciertos o no son ciertos, delitos que no cometí, y si un día dicen “ah, pues es inocente”, y se acabó el término de la Presidencia, ¿y de qué me sirvió?”.

Manifestó estar plenamente confiado en que la resolución del Tribunal le sea favorable, por lo que tomaría posesión inmediata del cargo al que fue elegido.

“Es un tema de trascendencia nacional, es inédito, es muy importante eso”.

Acerca de la reacción del Gobernador Rubén Rocha Moya, quien se dijo extrañado por la noticia y que en el proyecto no aparezca nada sobre sus procesos penales o su desafuero, Estrada Ferreiro señaló que eso es tema del mismo mandatario, pero aclaró que no puede estar más enemistado con él de lo que ya está.

“Más enemistad que la que tengo ahorita de él, no... yo no tengo nada en contra de él”, dijo.