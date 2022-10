Asegura Gobernador que no puede intervenir en proceso contra Estrada Ferreiro, aunque se lo pidiera

El Gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que no puede hacer nada aunque el ex Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, le pidiera retirar la acusación por la que fue vinculado a proceso esta madrugada.

“Él es abogado, entonces él sabe qué suponen los procesos judiciales, entonces, ¿yo qué voy a hacer?, Yo ni lo acuso, pudiera decir: “no pues es que le pido que retire la acusación el Gobernador”, yo no, quién lo hizo fue la Auditoría Superior, que tiene facultades para eso, esa es la... Es que se sigue pensando que el Gobernador está en todo y no”, señaló.

El Mandatario estatal dijo que incluso la Fiscalía no sólo procedió con él, sino que hay otros ex Presidentes Municipales que deben de seguir el procedimiento de la judicialización.

“No pues que me disculpe, que yo no puedo hacer nada. Tiene que correr la investigación, tiene que defenderse, él tiene sus abogados defensores y finalmente se inició la denuncia desde la Auditoría y la Fiscalía asume los casos y procede mandarlos al Juez como es el procedimiento”, agregó.

“A ver, en primer lugar no me corresponde, porque no es mío eso, no es un tema nuestro, ni la Fiscalía depende de mí, ni el Poder Judicial. Esto está ahí, ahí lo lleva el Juez y la Fiscalía, ¿Por qué?, Porque la Fiscalía acusa y el Juez resuelve”.

El ex Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro fue vinculado a proceso judicial por el delito de desempeño irregular de la función pública junto con otros ex funcionarios públicos que pertenecían a su gabinete, así como al comité de adquisiciones, después de una audiencia que se extendió por 18 horas. A su salida de la maratónica jornada, Estrada Ferreiro habría asegurado a medios locales que pediría “piedad” e intervención a Rocha Moya.