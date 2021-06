ALTATA._ El Gobernador Quirino Ordaz Coppel reveló que durante la jornada electoral y los brotes d violencia que se presentaron en el territorio sinaloense, se pidió apoyo hasta a la Secretaría de Gobernación federal.

El mandatario dijo que la mesa de seguridad pública trabajó de manera permanente y evadió responder en un par de ocasiones sobre si tuvieron conocimiento de las privaciones ilegales de la libertad que se reportaron.

“Nosotros tuvimos una mesa permanente de seguridad pública, estuvimos chambeando todo el tiempo, y pedimos apoyo, refuerzos a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Seguridad Pública, por eso la intervención más fuerte de la Guardia Nacional, de la propia Marina en el caso de Ahome, entonces, pues se estuvieron atendiendo en la mesa muchas peticiones e inquietudes que surgieron y en el caso de las investigaciones, frente a una denuncia, la Fiscalía quien tiene la competencia y de hacer esas indagatoria”.

Pero, ¿qué más puede exigir desde el Gobierno del Estado, por el hecho de que haya sido una jornada tan atípica, sin detenidos, no hay informes de la Secretaría de Seguridad Pública?

Las autoridades tienen que actuar en base a denuncias, en la medida que haya denuncias... la bronca es que a veces no se denuncia, se comenta pero no se denuncia, por eso me parece importante que lo que se tenga se investigue.

¿Y en la mesa de seguridad sabían ustedes que había personas privadas de la libertad?

Estuvimos enterados obviamente del caso de urnas en algunos municipios, de casillas que se habían llevado, de todo eso, por eso se fue atendiendo y se fueron reforzando las acciones, y la presencia de la seguridad.

¿Y también de la privación ilegal de la libertad de personas?

En ese caso la Fiscalía estuvo también bien atenta en la investigación, pero bueno, pues gracias a Dios ya apareció ya está bien, tiene vida y...

El viernes 11 de junio, cinco días después de la jornada electoral, la Fiscalía General del Estado informó a través de un comunicado que se abrieron 37 carpetas por la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales y 7 por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, entre el 6 y el 11 de junio de 2021.

También informó que se abrieron otras 12 carpetas por la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales antes del 6 de junio, por denuncias por campañas negras, probable uso de recursos públicos, de programas sociales y presunto apoyo a campañas en horarios laborales.