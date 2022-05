Asegura Rocha Moya que no descuida el gobierno por acudir a eventos de campaña en otros estados

El Gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que no descuida el Gobierno del Estado por acudir a eventos de campaña a otros estados de la República como lo ha hecho los últimos dos fines de semana.

“Sí he estado saliendo ya no voy a salir porque se van a acabar las campañas, pero he querido ir a apoyar a los compañeros, la Cuarta Transformación quiere consolidar la presencia política en nuestro país, en todo el país porque queremos la transformación integral de México por eso es que no movemos en días que la ley me permite que lo haga”, admitió.

“No sé si tenga que pedir que me descuenten porque son días inhábiles, no sé por qué lo haga Claudia Sheinbaum, pero a lo mejor porque tienen feria para que le quiten dinero, a mí no porque el sábado y domingo no están señalados como días hábiles, es más la ley me permite que pueda hacer esa actividad distinta, incluso, proselitismo político si lo fuera en el estado, inclusive”, agregó.

Rocha Moya aseguró que regularmente utiliza los sábados y los domingo para visitar poblaciones, pero lo ha interrumpido estos días y ha estado en contacto con el Secretario General de Gobierno Enrique Inzunza Cázarez.

“No descuido, yo estoy atento, por fortuna ahora ya es muy fácil comunicarnos y entonces yo estoy atento, no lo descuido, insisto, lo estoy haciendo en días inhábiles”, reiteró.

Durante este fin de semana Rubén Rocha Moya estuvo en Hidalgo apoyando a Julio Menchaca candidato a Gobernador de dicha entidad; también en Aguascalientes con Nora Ruvalcaba quien también es candidata a Gobernadora.