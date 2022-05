El asesinato del periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez podría estar resuelto en una semana, informó el Gobernador Rubén Rocha Moya pero por el momento no pueden dar información sobre el caso.

“Yo les puedo decir que el caso está resuelto pero nosotros no queremos perder en el proceso por apresuramiento por decir ‘ah, mira va a venir el Presidente hay que decirle, Presidente ya está aquí la orden de aprehensión’, no, nos falta un hilito jurídico que lo vamos a acabalar (acabar), lo vamos a tener, queremos ser responsables y no queremos apresurarnos”, dijo.

Rocha Moya aseguró que la Fiscalía General del Estado lo tiene completamente investigado con entera claridad, y tienen la certeza en el caso.

“Yo creo que para el 7 de junio lo podremos tener resuelto”, afirmó.

Sin embargo, corresponde a la FGE otorgar detalles sobre qué hipótesis siguieron, las responsabilidades y los actores que intervinieron, informó el Gobernador. Al parecer hay más de una persona responsable en el crimen, agregó.