Así va la vacunación en Sinaloa: 360 mil dosis en adultos mayores y casi 60 mil en personal de Salud, según la Secretaría

Se tiene un avance de 360 mil dosis de un total de 402 mil adultos mayores que se tienen censados en el estado, dio a conocer el Secretario de Salud, Efrén Encinas Torres.

“Tenemos más menos, un 80 por ciento, porque arriba de la cobertura de adultos mayores según el Inegi hay 400 mil adultos mayores en Sinaloa de tal manera que llevamos una cobertura, mucho, muy importante”, comentó.

El titular de Salud dijo que se considera que se va a concluir y que habrá un esquema pendiente de organización para algún que otro caso que haya quedado sin poder acceder a sus dosis, reciba su vacuna.

En cuanto al personal de Salud, ya inmunizado señaló que se lleva ya casi 60 mil vacunas, entre primeras y segundas dosis.

Adelantó que hoy, de las vacunas que se recibieron el sábado se hará la distribución a las unidades médicas para después realizar su aplicación para segundas dosis, en municipios como Cosalá y Angostura.

Sobre el personal de Salud privado, señaló que se tiene alrededor de un 50 por ciento de avance en vacunación, “nos faltan todavía alrededor de 2 mil 500 compañeros del sector privado, de los hospitales, pero vamos bien con ellos también, hemos dado información para aquellos que no habían inscrito a la plataforma, elaboramos a través del Colegio de Profesionistas, etc., y sin nos han enviado, vamos bien que no angustien, no se preocupen, con la disponibilidad que traemos, vamos a continuar y seguramente haremos cobertura”, comentó.

Seguimiento de esquemas de vacunación

En lo que corresponde a la continuidad de los esquemas de vacunación que Salud Federal dio a conocer, el titular de Salud, Efrén Encinas Torres comentó que esto será para el mes de mayo, indicó que la plataforma que existe para el registro oficial, no permite al momento la captura.

“La información que tenemos es que se está elaborando una plataforma también para que pudieran anotarse y llevar hasta cierto punto un control y un orden y que facilite el esquema de organización”, comentó.

Respecto a la fecha que se anunció para la vacunación de docentes, programada del 12 al 18 de mayo, Encinas Torres comentó que la vacuna que se aplicará será la perteneciente a la farmacéutica CanSino ya que de una sola dosis y esto permite una cobertura importante.

“El resto de la población de 50 a 59 pudiera ser que iniciara a reserva de ver la evolución que esto conlleva, el número de personas de 50 a 59 va ser muy numerosos, de tal manera que ojalá en el mes de junio por ahí, julio, puediera estar el último eje de vacunación de la población en general”, señaló.

Para aquellas personas que padecen enfermedades crónicas dijo que están contemplados, y tienen que ser evidentemente antes del resto de la población normal que sea de 16 años en adelante.

Explicó que es muy probable que cuando llegue el último eje de vacunación, se pueda realizar un esquema de vacunación con todas la unidades médicas y que de este modo podría ayudar muchísimo, ya que sería prácticamente sumarlo al Programa Nacional de Vacunación.

Ante la falta de aplicación de segundas dosis, en el municipio de El Rosario, el titular de Salud, explicó que será en esta semana que se dé continuidad a los esquemas de vacunación, también se dará atención a parte de Escuinapa y Mazatlán.