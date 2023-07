CULIACÁN._ El Gobernador Rubén Rocha Moya recalcó que la corrupción es quien está detrás de todas las acciones que se han realizado para investigar a la Universidad Autónoma de Sinaloa.

También descartó que haya sido su responsabilidad el intento de cateo que realizó la Fiscalía General del Estado este lunes en la institución.

“¿Sabes qué está detrás de todo esto? La corrupción, ¿a quién andan señalando de responsable? Pues es un problema de corrupción, y aquí, por la vía judicial, se está ajustando a quienes presuntamente cometen esa corrupción”, declaró Rocha Moya.

Además, se deslindó de haber ordenado a la Fiscalía presentarse en las instalaciones del campus Buelna e indicó que todo es responsabilidad de la UAS por no cumplir con su deber de transparencia.

“No le busquen a otro responsable, ¿qué voy a hacer yo?... No le den la seriedad que debiera de tener esto cuando no responden a su responsabilidad de aclarar, ¿para qué van a catear? ¿Es culpa mía? No, ¿qué obligación tiene la Universidad? Tener su portal lleno de información obligada, oficiosa... que no me echen la culpa a mí, si ellos son los que no la tienen”, dijo.

El Gobernador admitió haber sugerido a los elementos que no acudieran armados para evitar un mayor escándalo en el proceso, además de que la UAS podía haberlo utilizado como defensa.

“Yo les pedí que por favor no (fueran armados), porque no quiero que lo agarren de pretexto de elemento para su defensa. Su mayor defensa es que aclaren qué han hecho con tanto desparpajo de dinero que les llega a la Universidad”, aseveró.

“No puedes rehuir a tu responsabilidad de ejercer”.

Con relación a la reciente movilización de trabajadores de la UAS a la audiencia del Rector Jesús Madueña Molina, Rocha Moya aseguró que no debería haber ningún tipo de confrontación entre los universitarios y autoridades estatales.