Atención de contagios de Covid-19 disminuyen a cero en Cruz Roja

Ante el inicio del período vacacional de Semana Santa en Cruz Roja los contagios de Covid-19 han disminuido a cero, informó Roberto Meza Medina coordinador del área de Socorros de Culiacán, quien señaló que

“Prácticamente son muy bajos los servicios que hemos tenido de Covid, en enero fueron 42, en febrero 14 y marzo prácticamente con cero porque eran dos personas sospechosas, no confirmados”, comentó.

Estimó que en la ola anterior de contagio se llegaban a tener por día aproximadamente 7 pacientes de Covid.

El líder de socorros en Cruz Roja explicó que a los pacientes que llegan a atención se les pregunta sobre si ya tiene alguna dosis de vacuna, ya que la inmunización ha demostrado ciertos beneficios.

“Se les hace la pregunta, de si están vacunados y si se ha notado mucho la diferencia cuando no están vacunados eran pacientes muy graves, y ahorita que ya se puso la mayoría de perdida una o dos dosis sí han bajado muchísimo los síntomas”, señaló.

“Te puedo decir, antes llegaban casi, pues no decir muy graves y ahorita, pues prácticamente están estables, pero sí se les complica, pero no a comparación de cuando no estaban vacunados”.

Explicó que el personal se disciplinó en que todos recibieran las vacuna contra el Covid-19, “nos disciplinamos en que todos nos deberíamos de poner la vacuna y todo el personal se puso la vacuna sus tres dosis y prácticamente estamos en una situación en la que no hay ningún contagiado”, dijo.

En cuanto a las jornadas de vacunación, dijo que como Cruz Roja, ellos sólo han participado como apoyo en algunos puntos de aplicación, “nosotros por ejemplo, en algunos lugares como escuelas estuvieron aplicando dosis, y en lo que Cruz Roja apoya, es en mandar una unidad para que esté en resguardo de las personas que le aplican la vacuna, pero en la Delegación no hay servicio de vacunación”, señaló.