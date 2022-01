Atiende Alcalde de Culiacán reunión presidida por Claudia Sheinbaum

El Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, atendió de manera virtual una reunión de la Asociación de Autoridades Locales de México, encabezada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

En su intervención, el Presidente Municipal de Culiacán presumió la transparencia con la que se maneja su administración.

“Nos criticaron al principio mucho, hoy tenemos el orgullo de decir que el INAI nos dio un reconocimiento a nivel nacional en transparencia, porque no damos apoyos a quien no los necesita”, comentó Estrada Ferreiro.

El reconocimiento del que el Alcalde hizo mención fue otorgado en 2021 al Instituto de Vivienda de Culiacán, en el apartado de Innovación en Transparencia.

Por otra parte, el Alcalde destacó que Culiacán sigue las políticas del Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador al entregar sin intermediarios los beneficios de programas públicos.

“Celebro que la nueva política sea directa de DIF nacional con los DIF Municipales, porque es una forma de tratar las cosas sin intermediarios, ya que esto puede entorpecer los programas”, expresó.

"Ya las cobijas, despensas y vivienda, ya no se dan a través de partidos o jefes de colonia, regidores o diputados.

La Asociación de Autoridades Locales de México tiene 399 gobiernos locales, con presencia en 26 estados, 385 municipios y 14 jefaturas delegaciones en la capital del País, representando a una población de más de 22 millones de habitantes.

Mariela Gutiérrez, Alcaldesa de Tecámac, es la presidenta de dicha asociación.