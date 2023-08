CULIACÁN._ Alrededor de 40 personas estaban distribuidas este miércoles en la explanada del Palacio Municipal, el cual reanudó sus servicios como de costumbre el lunes, al terminar las vacaciones de verano para trabajadores sindicalizados.

Aunque nunca cerró sus puertas, el número de visitas bajó durante las dos semanas anteriores, cuando el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán inició su periodo vacacional.

“Ya hay más gente, ya se ve más afluencia, ya están regresando cada quien a sus áreas”, explicó un trabajador.

De igual manera, cada oficina del Ayuntamiento permaneció abierta al servicio de empleados de confianza y eventuales quienes fungieron como guardias de las distintas áreas.

Así como en las vacaciones, las personas han asistido principalmente a realizar el pago del Impuesto Predial desde que los sindicalizados retomaron sus puestos el lunes pasado.

“Hubo más afluencia aquí haciendo los diversos servicios de aquí del edificio a parte del impuesto del pago Predial, ya ve que aquí hay para varias cosas también, para permiso y licencia, número de casa, asunto jurídico”, señaló el trabajador.

Tras dirigir al área de Atención Ciudadana a una pareja que llevaba una solicitud de Servicios Públicos por entregar, indicó que estas también se reciben en la entrada del edificio ubicado en la avenida Álvaro Obregón.

“Cuando vienen a reportar servicios públicos primeramente llegan aquí a Atención Ciudadana, le generan su reporte y aquí se manda al departamento que corresponde, para reportar alguna lampara, algún arroyo, algún bache es aquí en Atención Ciudadana primero”, explicó.

Durante un recorrido hecho por Noroeste, el silencio persistía en las instalaciones, pese a las filas de quienes esperaban su turno para pagar deudas pendientes, sacar copias a documentos oficiales que les solicitaban en ventanilla, o aguardaban en las bancas situadas a las orillas de la explanada.

No es que la gente no hablara, sino que la ausencia de música en vivo era más notoria que el sonido de las conversaciones triviales.

“No la han vuelto a incorporar, sí estaba la música en vivo pero ahorita no han vuelto los muchachos, no sé si la vayan a restaurar más adelante o la próxima semana, me imagino”, manifestó el empleado al observar el escenario vació posicionado en el lado derecho del Ayuntamiento.