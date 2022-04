Aumentan los casos activos de Covid-19 en Sinaloa, de cara a las vacaciones de Semana Santa

Después varios días con tendencia a la baja en casos activos de Covid-19, esta semana Sinaloa presentó un aumento en esta cifra, según la comparación de reportes diarios emitidos por la Secretaría de Salud estatal y que es proporcionado a la prensa.

El pasado lunes 4 de abril Salud Sinaloa reportó que había 160 pacientes activos, pero para el domingo 10 de abril la cifra aumentó a 182 en el filo de las vacaciones de Semana Santa. Culiacán es el municipio que cerró la semana encabezando el número de casos simultáneos con 75, le sigue Mazatlán con 58, luego Ahome y Guasave empatados con 17 personas con el virus vigente; el resto de las demarcaciones anotó menos de 10, excepto Choix, Angostura, Mocorito, Badiraguato, Elota, Cosalá, San Ignacio, Concordia, Rosario y Escuinapa que no tienen ninguno.

Los pacientes sospechosos también aumentaron esta semana pasando de 2 mil 450 a 2 mil 508. Cabe aclarar que dicha estadística no ha disminuido de 2 mil personas desde hace varias semanas.

Durante la actualización de datos este domingo, la dependencia confirmó ocho nuevos contagios, siete en Culiacán y uno en Angostura. En el último reporte no anotaron defunciones, esto no significa que no hayan ocurrido ya que usualmente son registrados en plataforma en días posteriores.