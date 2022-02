$!Aumento de precio en la tortilla, limón y aguacate golpea a las taquerías

El aumento de precio de la canasta básica ha golpeado fuertemente a los restauranteros quienes han visto como sus ganancias se reducen, es el caso de las taquerías, las más afectadas por la alza en el precio de la tortilla, limón y aguacate, insumos esenciales en la elaboración del taco.

Recientemente el kilo de tortilla presentó un alza alcanzando los 23 pesos y el limón y aguacate se mantiene por encima de los 70 pesos por kilo.

Aunado al aumento de estos insumos los taqueros comentan que el chile serrano también registra una alza, aunque no tan significativa, también afecta las percepciones de los comerciantes.

Los taqueros comentaron que sus ventas bajaron desde el inicio de la pandemia y se agravaron por la cuesta de enero, de cual no se han recuperado, por lo que arrastran una mala racha.

“El limón, el aguacate, todo está muy caro, y las ventas están por los suelos, sí se nos reduce mucho las ganancias”, dijo un taquero.

“Nosotros consideramos buena fecha la quincena, pero con este frío que se ha dejado venir la gente no sale, aunado al regreso a clases, pues la gente no gasta”, dijo Lorena, propietaria de una taquería que opera por las noches.

Pese a que los insumos han incrementado y las ventas están muy bajas, los taqueros no contemplan subir el precio de los tacos para que el consumidor no se vea afectado y siga haciendo consumo.

“No, no va a subir, suben las cosas pero la comida no, el producto no lo subimos, esta caro el limón, el aguacate, el chile serrano también esta caro pero nosotros no subimos el precio”, aseguró una empleada de una taquería del Mercado Garmendia.

Actualmente en el centro de Culiacán los tacos de carne asada se venden en 28 pesos, los de cabeza en $22 y las quesadillas de carne asada en $64.