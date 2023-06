CULIACÁN._ José García, antes que un artista que se gana la vida acompañado de su tololoche por las calles de Culiacán, es un padre que extraña a quien le dio la vida, a quien le transmitió su sangre, pero no ha podido ver crecer, su hijo.

“Allá lo dejé porque no podía traérmelo para acá, está muy dura la vida aquí, lo dejé en “el otro lado” para que allá estudie y trabaje”, dijo cabizbajo José, un padre que no olvida.

“La mamá se le murió, ya hace más de 25 años que se murió, tenía un año mi niño cuando se murió ella”, comentó, muy resignado pero con el hecho asimilado, mientras parecía recordar viejos tiempos.

Desgraciadamente para José, el distanciamiento con su hijo es total, muchas veces impedido por su suegra, pues asegura no haber podido tener algún tipo de comunicación con su retoño.

“Ya tengo mucho que no hablo con él, porque lo tiene la suegra y ella no quiere que yo lo mire, pues... ya tengo más de 20 años sin verlo, él ya tiene más de 25 años, no tengo nada de comunicación”, compartió, mientras en su espalda posaba su compañero de experiencias, su tololoche.

No obstante, dice no perder la confianza en reencontrarse con quien todavía llama “mi niño”, a quien le expresó su amor y adoración propias de un padre dolido y con la memoria del corazón intacta.

El Día del Padre resulta un fecha muy especial para algunos, muy rutinaria para otros, pero para personas como José es la oportunidad para recordar a quienes ama y adora.

“Lo adoro y lo quiero mucho, es mi hijo y lo quiero mucho”, concluyó, previo a continuar el camino que emprendió hace más de 20 años, en el que tiene como último fin lo que varios tienen al alcance de unos minutos, estar con su pequeño niño.