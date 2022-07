$!Aunque grupo criminal traiga insignias o que digan que son de Sinaloa, no lo hace cierto, dice Rocha Moya sobre detenidos en Ciudad de México

“Entonces no tengo yo más elementos, lo platicamos en la mesa de seguridad, no hay ningún razonamiento exacto que nos diga que son de Sinaloa”.

Recalcó que el hecho de que vistan con fornituras no los hace militares y que traigan insignias del Cártel de Sinaloa, no los hacen originarios del estado.

Informes periodistas señalan que el Secretario aseguró que provenían de Sinaloa, pero no precisó que fueran del Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, fotografías difundidas tras la detención, los detenidos muestran placas con las iniciales de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, señalado líder del Cártel de Sinaloa, otras con las iniciales CDS, e imágenes del “Ratón”, como conocen a Ovidio, el hijo de Guzmán Loera que fue dejado en libertad tras el operativo fallido en Culiacán el 17 de octubre de 2020.

“Sí, se ha encontrado a muchos vestidos de militares y no son militares; entonces, pueden traer lo que quieran, las personas, los que hacen delincuencia se disfrazan”, dijo.

“Eso no te dice nada, el que traigan iniciales, el que traigan esto o aquello no te dicen nada, si se visten de militares o marinos, no lo son, eso no dice nada, esas insignias o esas cosas no es como para sacar una conclusión”.