El Gobierno Federal autorizó 38 millones de pesos para que se habilite el nuevo Hospital General de Culiacán, que fue inaugurado en 2019 y no ha entrado formalmente en funciones.

El Gobernador Rubén Rocha Moya detalló que esta autorización de recursos fue en la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador al nosocomio el pasado viernes 15 de marzo.

Este hospital funcionará como infraestructura hospitalaria bajo el programa IMSS Bienestar, motivo por el que López Obrador lo visitó la semana pasada.

”Ya van a empezar poco a poco, son detalles muy pequeños, yo sugerí que ya no esperaran más que la crítica estaba muy fuerte porque hace mucho que se construyó y no ha funcionado. Se autorizaron 38 millones de pesos para atender detalles, ahí donde no hay detalles la sugerencia mía es que se inicien”, informó el Gobernador.

El Mandatario estatal señaló que su sugerencia es que el hospital comenzara a operar por etapas, iniciando con las que ya se encuentran en condiciones para recibir pacientes.

”El equipo está embalado, no falta equipo”, aseguró.

El hospital fue construido con una inversión de mil 230 millones de pesos, y cuenta con 120 camas, 52 consultorios, nueve quirófanos, así como área de urgencias.

En mayo de 2020, el hospital fue entregado por el ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel al Ejército Mexicano para llevar a cabo el Plan DN-III ante la pandemia por coronavirus. Durante la contingencia sanitaria el espacio funcionó como hospital Covid.

En septiembre de 2021, desde las instalaciones del Hospital Pediátrico de Culiacán, López Obrador entregó el Hospital Pediátrico y el Hospital General para que iniciaran funciones, pero el General no se activó.

De acuerdo a estimaciones de la Secretaría de Salud de Sinaloa, el Hospital General necesita una inversión de 80 millones de pesos para iniciar operaciones.