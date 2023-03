De acuerdo con un reporte del Banco Mundial, relacionado con la inflación, la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe (ALC) son apenas reconocibles en la actualidad en comparación con lo que eran hace una generación. Si bien no todos los países lograron controlar la volatilidad económica, la mayoría logró un desempeño macroeconómico casi “normal”. La importancia de este logro no debe ser subestimada. La estabilidad macroeconómica no solo es crítica para el bienestar de los ciudadanos, sino que constituye una base esencial para acelerar el crecimiento y reducir la pobreza.

En primer lugar, la pandemia es la segunda gran crisis mundial reciente en la que a ALC no le ha ido especialmente peor que al promedio, lo que demuestra cuánto más resiliente se ha vuelto la región, muy lejos del continente asolado por la crisis de la década de 1980.

En segundo lugar, desde 2004, la política monetaria se ha vuelto más anticíclica, como lo es en los países avanzados. Es decir, si la economía se ve afectada por un impacto adverso, la política monetaria podría relajarse para “contrarrestar” la recesión. Por el contrario, a menudo una caída en los términos de intercambio, por ejemplo, no solo deprimiría el crecimiento, sino que requeriría un aumento de la depresión en las tasas de interés para defender el tipo de cambio. Es decir, la política monetaria impulsaba en la misma dirección (procíclica) que iba la economía.

Esto fue necesario para evitar atravesar la inflación, minimizar la mayor presión sobre el servicio de la deuda denominada mayoritariamente en moneda extranjera y reforzar la confianza en que la situación se estaba estabilizando. Hoy, los bancos centrales tienen mayor capacidad para apoyarse en las recesiones y atender el desempleo, reduciendo la volatilidad en lugar de agravarla.

Finalmente, ALC se ha vuelto más “normal” en el manejo de la inflación. Aunque los precios están aumentando en la región, la inflación interanual se estima en un 9.3% en 2022, claramente por debajo de brotes inflacionarios anteriores y, de hecho, más baja que en la mayoría de las regiones. Sorprendentemente, la región, con la excepción de un par de casos atípicos, está por debajo del 9.6% de los países avanzados de la OCDE y muy por debajo del 13.4% de los países de Europa del Este.

Una de las razones es que la región, y en particular Brasil, Chile y México, comenzaron a endurecer la política monetaria casi un año antes que la Reserva Federal de EE. UU., y aumentaron las tasas de interés de manera más agresiva que en episodios anteriores. Los avances en la moderación de las subidas de precios han llevado a Brasil y Chile a declarar públicamente que las alzas de las tasas de interés están pausadas, y se espera que la mayor parte de la región alcance sus objetivos de inflación declarados para 2024.

Esta mejora en el desempeño macroeconómico y la resiliencia se debe en gran parte a las reformas implementadas en los últimos 25 años, en respuesta a la fuerte inflación de las décadas de 1970 y 1980 que condujo a una profunda caída en los ingresos reales y al descontento social. Tres aparecen en el centro.

Institucionalización y profesionalización más fuertes. Las instituciones financieras, monetarias y de supervisión se volvieron más profesionales y la regulación más eficiente. A menudo, tanto los bancos centrales como los ministerios de finanzas cuentan con economistas graduados de las mejores universidades del mundo y los economistas de ALC son socios plenos en los debates macroeconómicos mundiales. Esto ha llevado tanto a una mejor gestión como a una mayor credibilidad.

Independencia del Banco Central y metas de inflación. En la década de 1990, a la mayoría de los bancos centrales se les otorgó independencia política y operativa para mejorar sus poderes de lucha contra la inflación y numerosos estudios han demostrado que esto redujo la inflación con el tiempo y disminuyó la incidencia de brotes inflacionarios. La adopción de objetivos de inflación claros también mejora la previsibilidad.

Mayor blindaje. Las autoridades regionales tomaron medidas para blindarse mejor contra las conmociones económicas. La deuda denominada en moneda extranjera se redujo casi a la mitad desde 2004, cayendo del 60% del total al 35% en 2021, mientras que las reservas del banco central casi se duplicaron del 12% del crecimiento del Producto Interno (PIB) en 2004 al 20 % en 2021. Una menor exposición al extranjero y más potencia para defender las monedas ha reducido significativamente el riesgo de desequilibrios monetarios insostenibles como los que provocaron tantos problemas en el pasado.

Sin embargo, la inflación aún no ha sido vencida y puede continuar requiriendo una política monetaria estricta para amortiguarla; y los aumentos adicionales en las tasas complicarán la gestión de la carga de la deuda y las cuentas fiscales. Más profundamente, la región de América Latina y el Caribe necesita pasar de una mayor resiliencia a un mayor dinamismo: el crecimiento previsto del 1.6% para 2023 y el 2.4% para 2024 es demasiado escaso para aliviar la pobreza y disipar las tensiones sociales.

Como se ve en el reporte, las medidas eficaces para combatir la inflación pasan por nuestras instituciones financieras, no por los decretos para abrir la importación de alimentos o por las restricciones a las exportaciones (que esto es lo que efectivamente fue el decreto para imponer aranceles al maíz blanco). Este tipo de acciones crean tensiones comerciales y pueden encarecer aún más los precios de los alimentos a nivel mundial, lo que impactaría a todos los países, particularmente los que más dependen de las importaciones de alimentos.

Fuente: https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/ganancias-obtenidas-con-esfuerzo-avances-de-america-latina-y-el-caribe-en-la-lucha