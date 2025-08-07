$!Ayuntamiento busca impulsar producción y proyección de películas en Culiacán

El Ayuntamiento de Culiacán y el Centro de Capacitación Cinematográfica acordaron impulsar la producción y proyección de cine en la ciudad, con un enfoque en la formación de niñas, niños y joven.
El Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil acudió a la Ciudad de México, donde se reunió con Dinorath Ramírez González, directora general del CCC.
El acuerdo contempla la próxima firma de un convenio de colaboración que permitirá crear una oferta curricular con cursos y talleres de producción cinematográfica dirigidos a niñas, niños y jóvenes de Culiacán. Además, se realizarán proyecciones de películas en espacios comunitarios con material del CCC.
Gámez Mendívil celebró la disposición del CCC para sumarse a esta iniciativa y resaltó que el arte y la educación son fundamentales para construir una ciudad más humana y justa.
“Queremos que nuestras juventudes tengan oportunidades distintas, herramientas para expresar lo que viven, lo que sueñan y lo que quieren transformar. Con esta alianza, buscamos que el cine sea parte de ese nuevo camino para Culiacán”, afirmó.
Ramírez González destacó que nunca antes un Presidente Municipal había impulsado una propuesta así, que usa el cine no solo como arte, sino como herramienta para enviar mensajes positivos a las nuevas generaciones.
“La derrama económica que proviene del cine es enorme, pero más allá de eso, el cine tiene una enorme posibilidad de desarrollo cultural y de impacto social, especialmente en las juventudes. Este proyecto abre una ventana para trabajar por el bienestar desde el arte”, expresó.
En medio de la guerra interna del Cartel de Sinaloa que ha generado una crisis de seguridad en el estado, particularmente en Culiacán, el Ayuntamiento ha buscado impulsar acuerdos como este en cultura, arte y deporte, con la intención de que niñas, niños y jóvenes encuentren otras rutas, más oportunidades y razones para elegir un camino distinto al de la delincuencia.