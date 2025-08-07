$!Ayuntamiento busca impulsar producción y proyección de películas en Culiacán

El Ayuntamiento de Culiacán y el Centro de Capacitación Cinematográfica acordaron impulsar la producción y proyección de cine en la ciudad, con un enfoque en la formación de niñas, niños y joven.

El Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil acudió a la Ciudad de México, donde se reunió con Dinorath Ramírez González, directora general del CCC.

El acuerdo contempla la próxima firma de un convenio de colaboración que permitirá crear una oferta curricular con cursos y talleres de producción cinematográfica dirigidos a niñas, niños y jóvenes de Culiacán. Además, se realizarán proyecciones de películas en espacios comunitarios con material del CCC.

Gámez Mendívil celebró la disposición del CCC para sumarse a esta iniciativa y resaltó que el arte y la educación son fundamentales para construir una ciudad más humana y justa.

“Queremos que nuestras juventudes tengan oportunidades distintas, herramientas para expresar lo que viven, lo que sueñan y lo que quieren transformar. Con esta alianza, buscamos que el cine sea parte de ese nuevo camino para Culiacán”, afirmó.