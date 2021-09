Ayuntamiento de Culiacán exigirá a desarrolladores construir ductos pluviales ocultos o no habrá permisos, advierte Alcalde

El Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, informó que no dará permiso a desarrolladores que se nieguen a construir sus canales pluviales con ductos ocultos, para evitar accidentes.

A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que realizó una gira por algunos lugares en donde se realizan desarrollos de fraccionamientos, para verificar que se estén construyendo de lo que dijo es la manera correcta.

“... porque no queremos que se sigan construyendo canales sin los ductos ocultos, donde no haya riesgo para la gente, para los niños sobre todo, que no se vayan a ahogar, no vayan a sufrir algún accidente”, expresó en un video difundido en Facebook desde su fan page.

“Yo sé que a muchos desarrolladores no les gusta, que argumentan que es un muy caro hacer las cosas correctamente, pero si no quieren hacerlo y quieren ahorrarse ese dinero, pues no van a construir, porque no podemos dar permiso para generar riesgos, pero afortunadamente muchos, la mayoría de ellos, han entendido la necesidad de poner orden y se están sumando a este proyecto de tener un mejor Culiacán”.