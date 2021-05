$!Ayuntamiento de Culiacán se compromete a pagar a 9 policías jubilados antes del 28 de mayo

Andrea Félix López, líder del grupo de viudas de policías, dijo que es necesario que se homologue a las viudas que no reciben pensiones completas, a lo que el Alcalde respondió que al no estar en la Ley, por voluntad buscan recursos para poder dar esos apoyos, por el momento se les pagan los sueldos base, sin las prestaciones que recibían.

Aristeo Bernal León, policía jubilado, manifestó que el pago le salió en dos cheques diferentes, siendo condicionado para endosar uno a un particular por la cantidad de 55 mil pesos, de quien dijo no recordar el nombre, pero que sigue cobrándole 10 mil pesos restantes, pues el cheque endosado era de 45 mil pesos.

Yesenia Rojo, abogada del grupo de policías que se ha manifestado para que se le pague el recurso completo, expuso que a los agentes se les ha pedido una parte del cheque que se ha entregado a un particular, que aseguró que trabaja para el Ayuntamiento, y esa necesidad les ha hecho sucumbir.

“¿Por qué no lo denuncian? adelante, que denuncien a quien se lo endosó, es muy claro eso... los cheques están saliendo al 100 por ciento, no están saliendo en dos partes”, aseguró el Alcalde, invitando que ante irregularidades como esta se haga la denuncia con las autoridades correspondientes para que se realice una investigación que, explicó, no le corresponde a él llevar a cabo las indagaciones.

José de Jesús Acosta Morales, Jorge Alberto Torres Rodríguez, Gustavo Muñiz Valdez, Gloria Angélica Ojeda Villarreal, María Luz Pérez López, Ramón Andrés Chucuán, Félix, Everardo Villa, Humberto González Martínez y Antonio Medina Valenzuela son quienes recibirán su pago retroactivo.