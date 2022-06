Banco de Sangre del CIDOCS capacita sobre los requisitos para donaciones seguras

Una transfusión sanguínea a tiempo puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, por ello es importante que de manera permanente se invite a la población a que se done sangre y se tenga conciencia de que los requisitos son para proteger a quien recibe dicha donación, por ello en el Banco de Sangre del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud (CIDOCS) de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se realiza este trabajo de manera escrupulosa y siempre en pro de salvar vidas, destacó Miguel Ángel Valdez Cruz.

El jefe de sección del Banco de Sangre dio a conocer que actualmente llevan a cabo una intensa jornada de capacitación para otros bancos que se encuentran en la zona, en la idea de dar claridad en todos los requisitos que se deben cubrir para el proceso de donación de sangre y con ello se cumplan estrictamente todas las medidas.

“Lo estamos haciendo con el objetivo y el único propósito de dar a conocer los requisitos y la reglamentación que existe para llevar a cabo un adecuado proceso de la donación, de los criterios para los donadores, de los criterios que tenemos para rechazar también a los donadores. Es una capacitación que estamos llevando a cabo dirigido a Bancos de Sangre que existen en la entidad y es abierto”, detalló.

El especialista en donación de sangre y trasplante de órganos, expresó que lamentablemente la donación altruista de sangre es baja, quizás muchas veces por la gran cantidad de requisitos que se deben cubrir.

“Es muy importante el hecho de que las personas que van a ser donadores de sangre conozcan los motivos que se tienen para rechazar (...) La mayor importancia que tiene el cumplimiento de los requisitos es que buscamos la seguridad de estos hemocomponentes, ya que solo así se puede otorgar a los pacientes que requieren una transfusión de sangre, una sangre segura”, enfatizó.

Valdez Cruz externó que desafortunadamente la sangre no es algo que se pueda fabricar en un laboratorio, solo se puede obtener de donadores, de ahí la importancia de donar; agregó que diariamente se requieren unidades de sangre para transfundir a pacientes con enfermedades crónicas que las requieren periódicamente, pacientes con cáncer o anemias, personas que estén programadas para una cirugía o trasplante o aquellas que requieran de una operación de emergencia a causa de algún accidente, quemadura o hemorragia.

Dio a conocer que si alguna persona desea ser voluntario para donar sangre, solo debe presentarse al Banco de Sangre de la Universidad, el cual se encuentra al interior del Hospital Civil de Culiacán, el requisito es llevar 4 horas de ayuno, tener entre 18 a 65 años, un peso de más de 50 kilogramos, no padecer enfermedad ni estar tomando algún medicamento 7 días antes de donar, no haber consumido drogas en las últimas dos semanas, no haber tenido ningún tipo de cirugía en los últimos seis meses y en el caso de estar tatuado, que estos tengan más de un año de haberse realizado.