$!Benito Contreras, medio siglo de capturar camarón en altamar

“Ya tengo 50 años trabajando, de edad 65 (años), desde muy plebe inicié, un cuñado fue el que me enseñó, venía aquí todos los días y le ayudaba”, recordó.

“Está complicado salir así, lo que pasa es que en la madrugada nos pegó un viento muy fuerte, vimos muy fea la cosa y no es seguro salir así, ya para la edad que tengo me da miedo pegarme un golpe, que se volteé la panga, por eso no salí”, explica.

Normalmente los pescadores llevan un ayudante, pero eso les genera un gasto mayor a los ya establecidos de combustible y red para pescar, por lo que Benito hace la tarea de dos, yendo solo a alta mar.

En un día normal de pesca regular un pescador puede llegar a sacar poco más de 100 kilos de camarón, pero ante las lluvias, huracanes y tormentas tropicales, la captura se vuelve difícil y puede reducirse a 20 o 30 kilogramos.

“Un buen día es cuando agarra uno un pichón, que le llama uno, es cuando halla uno camarón, porque a veces no hay y no saca uno ni para la gasolina, hay veces que llegamos muy tristes, ahorita anda muy bajo el precio, las granjas traen bajo el precio y eso nos perjudica”, señaló.

A sus 65 años don Benito está a punto de jubilarse y recibir una pensión por parte del Seguro Social, pero este no es motivo para dejar de trabajar, dice.

Piensa seguirlo haciendo hasta que sus fuerzas y energía se lo permitan.

“Estoy esperando ahorita el mes que entra ya jubilarme, pero voy a seguir trabajando, jubilado yo voy a seguir los años que Dios me preste vida, hasta que yo pueda seguir trabajando, hasta que tenga energía”, dice.

“Con todo el corazón lo hago, porque es mi trabajo y llevo 50 años en esto”.