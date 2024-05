CULIACÁN._ El candidato de la Coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa, para Diputado local por el Distrito 11, Óscar Javier Valdez López, señaló que busca un curul en el Congreso de Sinaloa para realizar gestiones para las colonias populares de Culiacán.

“Me piden calles, me piden pavimentación, me piden las escuelas, me piden bardas, me piden techumbres, todo lo que tú sabes que la gente te pide, pero tú, ¿cómo le puedes ayudar a la gente? Llegando al Congreso, para ser un gestor”.

Expresó en entrevista en Noticiero Noroeste, que los servicios públicos del municipio están en decadencia, como en la sindicatura de Tepuche, donde el agua de las tomas está verdosa y aún así la gente tiene que lavar a pesar de esa calidad.

En ese sentido, comentó que aunque todavía no concreta sus propuestas, de llegar al Poder Legislativo, buscará apoyar a los jóvenes, adultos mayores y para gente que deba el impuesto predial.

Específicamente al referirse a los jóvenes, dijo que tratará de que accedan a becas en temas deportivos, ya que él tiene un hijo, que justamente va de candidato a regidor suplente por el municipio de Culiacán.

“Es un joven deportista, estudiante, empresario, tiene 20 años, y pueden preguntar por él, pueden verlo y él también está preocupado por los jóvenes y el deporte. Entonces, en conjunto trabajaremos en algo para los jóvenes deportistas”.

Óscar Javier Valdez López fue Diputado local por el Partido Revolucionario Institucional del Distrito 12, de la 61 Legislatura, presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración.