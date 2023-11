CULIACÁN._ Con el objetivo de crear conciencia, que vean que la violencia contra las mujeres no es normal y que hay que denunciar, se realizó la Activación Naranja por el 25N en la Plazuela Obregón, en Culiacán, la mañana de este sábado.

”Nos unimos para buscar que a las mujeres ya no nos asesinen por el hecho de ser mujeres, que ya no nos golpeen, que no nos griten, que no nos humillen, dijo Fernanda Ramírez, del movimiento de parte de la Secretaría de las Mujeres.

Por motivo del 25N, en la plazuela Obregón, personas tanto hombres como mujeres, se unieron para visibilizar la violencia que sufren las ciudadanas de Culiacán y de todo Sinaloa, llevando vestimenta de un llamativo color naranja.

“Lo que estamos tratando de hacer con este color naranja justamente es visibilizar la violencia que se vive en Sinaloa y en el mundo porque esta es una campaña que nace a nivel internacional por la ONU Mujeres que busca visibilizar las violencias contra mujeres adolescentes y niñas”, mencionó Mandy Melchor Ruiz, quien se sumó la mañana de este sábado al movimiento.

Fue una brigada de difusión en la que pegaron calcas en los camiones donde contiene códigos QR para informarle a dónde acudir y qué hacer en caso que alguna mujer esté sufriendo violencia de cualquier tipo.

“No es un tema exclusivo somos mamás, somos hermanas, somos amigas y que la sociedad sepa que hay lugares a donde pueden acudir. Cuando viven violencia, es fundamental, parece que las personas más jóvenes lo conocen muy bien el tema, pero las personas adultas mayores ni siquiera se percatan que durante su matrimonio su infancia vivieron violencia y es lo que queremos generar conciencia que las personas vean que la violencia no es normal, que en Culiacán no es normal los gritos, los golpes, que somos más que eso, eso es lo que estamos buscando”, declaró Fernanda Ramírez.

Melchor Ruiz explicó que la gente necesita que se entere, que participe y se sume a esta campaña de difusión.

“Esta es la invitación a decir un basta ya la violencia y este color tan significativo justamente es para llamar esa atención y para visibilizar el tema”, señaló.

Por su parte Ramona Aida Inzunza Beltrán, trabajadora de Semujeres, aplaudió esta difusión para denunciar la violencia.

“Esta difusión muy buena porque muchas veces no todas las mujeres sabemos los derechos que tenemos o no nos animamos a manifestarlo o hablarlo con confianza, porque muchas veces dicen, ay, voy a denunciar y están contactados allá y me va a ir peor, te da miedo”, expresó.