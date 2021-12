$!Buscan formar grupo de Amigos de La Novia de Culiacán para preservar la tradición de La Lupita

La artista María Romero, quien desde hace 26 años reencarna a La Lupita, aseguró que el esfuerzo que hace año con año ha sido personal y a veces ha contado con el apoyo de amigos y conocidos.

Por eso es que ha lanzado la convocatoria para crear un organismo civil Amigos de La Novia de Culiacán, que le ayuden con los recursos para seguir realizando el performance.

“Fíjate que es muy curioso, porque me dice (la gente) sígalo haciendo, sígalo haciendo... para mí, me da risa, porque para mí significa evidentemente un gusto, pero también significa un esfuerzo, porque yo lo hago de manera personal, por mis recursos, por mis medios, algunos amigos me acompañan, me apoyan, estoy hablando económicamente”, dijo.

“En este año ya estoy convocando, bueno estoy formando la sociedad de amigos de La Novia de Culiacán, porque para mí es importante formar un grupo que me apoye, porque yo para esto necesito recursos”.