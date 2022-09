El cambio de director del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa fue por quejas de contribuyentes, informó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“He tenido quejas de los contribuyentes, de eso particularmente y no me he metido a hacer una investigación pero sí hay eso, quejas de contribuyentes, no quiero que haya terrorismo fiscal”, explicó el mandatario estatal.

“Entonces vale más con una nueva política, tener un nuevo director, pero eso es todo. Pero no es ni siquiera queja por el director, pero sí del equipo, en el equipo, necesito hacer ajustes, sobre todo por eso, porque lo que más me importa es que no vayan detrás del contribuyente y que traten a toda la ciudadanía como se debe de tratar”.

El viernes 2 de septiembre el Gobernador le tomó protesta a Ismael Bello Esquivel como nuevo director del SATES, que sustituyó en el cargo a Óscar Luis López Barraza. Bello Esquivel era el director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y tras su nombramiento fue sustituido por Polt Reinecke Soto.

Rocha Moya afirmó que ya hizo recomendaciones al nuevo Director del SATES para la atención y políticas con los contribuyentes.