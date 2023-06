CULIACÁN._ A partir de que se aprueben ciertos lineamientos en el Consejo Nacional de Morena, los aspirantes a la candidatura presidencial de 2024 deberán apegarse a campañas austeras, de acuerdo a Ricardo Monreal Ávila.

“Si mañana (domingo) se aprueban los lineamientos estaremos obligados los cuatro aspirantes a una campaña austera, a una campaña donde se privilegie la militancia en las asambleas informativas, a una campaña donde se prohíba el derroche y el exceso de publicidad y propaganda”, expuso el Senador.

Deberán ser “campañas de tierra”, referente a las condiciones con las que deben cumplir en cuanto a presupuesto e influencia, sostuvo.

“Lo que ha dicho el Gobernador (Rubén Rocha Moya) es muy importante, si se aprueban los lineamientos mañana domingo ya no podrá él acompañar a nadie, ni a mí, ni a su ‘corcholata’ preferida o a su ‘corcholata’ preferido, pero no lo podrá hacer y no lo podrá hacer nadie de los suyos... es muy fuerte lo que viene”, manifestó.