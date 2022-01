Cancelan celebración del Día de la Candelaria en Quilá, por pandemia

El Secretario de Salud del Estado de Sinaloa anunció la cancelación de la celebración a la Virgen de la Candelaria, la cuál tradicionalmente se realiza el 2 de febrero en el poblado de Quilá, esto para evitar la propagación del Covid-19 dijo Héctor Melesio Cuén Ojeda.

“Después de evaluar las condiciones epidemiológicas de Covid-19 y en coordinación con los gobiernos, estatal y municipal, se toma la decisión de suspender las fiestas de el Día de la Candelaria en Quilá. Nuestra prioridad es la salud de los sinaloense”, escribió en un comunicado el Secretario Estatal de Salud.

En el comunicado también se anunció que Sinaloa ha mantenido un indice del 74.3 por ciento en las últimas cuatro semanas de las muestras obtenidas para el análisis del virus SARS-CoV.2. y la ocupación hospitalaria se encuentra en un 17 por ciento a nivel estatal.

La Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa recomendó la suspensión de las festividades del Día de la Candelaria ya que no existen las condiciones para llevarse a cabo dado que representa una concentración y movilización de personas, lo que a su vez genera un relajamiento en las medidas de bioseguridad y significa un latente repunte de casos asociados a la enfermedad de Covid-19.

Al respecto, el Presidente Municipal, Jesús Estrada Ferreiro dijo estar de acuerdo con la medida, ya que la salud debe anteponerse a los eventos artísticos, culturales y religiosos.

“Yo le dije al Gobernador y al Secretario de Salud que lo que se determinará en esos temas, basado en acuerdos en el consejo de salud estatal íbamos a acatarlos, porque está por encima de todo interés la salud de las personas y la vida”, dijo Estrada Ferreiro.

Este será el segundo año en el que es suspendida la festividad a causa de la pandemia por Covid-19, sin embargo, la iglesia permanecerá abierta para los feligreses que deseen ir a rezar o llevar flores a la Virgen de la Candelaria.

“Que no pretendan festejar en las calles en la plazuela, con cerveza con música, porque es lo que tratamos de evitar, no pretendemos evitar a la gente que vaya a la iglesia o que vaya a rezarle a la virgen o a llevarle flores, pero que no se amontonen que entren unos y salgan otros para que haya orden”, dijo el Presidente Municipal.