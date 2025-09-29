Cancelan pastel de aniversario de Culiacán

El Ayuntamiento de Culiacán canceló sin previo aviso la partida del pastel conmemorativo por el 494 aniversario de la ciudad, programada para las 9:00 horas frente a la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario.

La agenda de actividades incluía también la presentación de la Banda Sinfónica de la Guardia Nacional a las 8:00 horas, la cual tampoco se llevó a cabo.

La suspensión de ambos actos fue confirmada por el área de Comunicación Social del Ayuntamiento, tras concluir la misa de aniversario realizada a las 7:00 horas en la Catedral.

La mañana de este lunes 29 de septiembre, aparecieron mantas en distintos sectores de la capital, incluida la fachada de la Catedral.

En los mensajes, dirigidos al gobernador Rubén Rocha Moya y a la presidenta Claudia Sheinbaum, se exigía su intervención, acusando a elementos de la Policía Estatal, Municipal y de la Guardia Nacional de favorecer a la facción del Mayo Zambada.