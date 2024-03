CULIACÁN._ La candidata para el Senado de la República por el Partido Revolucionario Institucional, Paloma Sánchez Ramos, manifestó que sufrió violencia digital y “campañas negras” por parte de la red de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, en redes sociales la última vez que visitó Sinaloa.

“Si hablamos del tema de seguridad, yo hasta el momento, no he vivido algo que me preocupe, solamente que es otra parte de violencia, que es la violencia digital y las campañas negras que las tienen activadas contra mí”, mencionó.

“Es la red de AMLO, eso es abierto, yo lo he dicho muchas veces, tengo denuncias contra ellos, es una red de influencers, es una red de Morena, abiertamente para atacarnos”, dijo.

La candidata explicó que el 24 de febrero, cuando personal administrativo y docentes de la Universidad Autónoma de Sinaloa se manifestaron en Mazatlán con el Presidente, para exigir la autonomía de dicha institución, ella compartió una publicación por medio de X, antes Twitter, y fue ahí donde recibió una “campaña negra” por parte de la red de AMLO.

“Les molestó mucho que subí yo un video, un tweet, ya ven cuando vino el Presidente López Obrador y que los recibieron los de la Universidad pidiendo que no se metan con la Autonomía de la Universidad, y fue un video que tenía, me quedé en 600 mil reproducciones”, indicó.

“Y acto seguido, oigan pum, activaron la campaña de odio contra mí. Eso que vengo de la Secretaría de Comunicación lo puedo detectar, yo tengo peritajes digitales donde evidentemente es una campaña pagada”, explicó.

Asimismo, comentó que solo se le ha presentado ese tipo de violencia en su campaña para ser Senadora de la República y que seguirá trabajando para los sinaloenses.

“No me van a detener, voy a seguir caminando, yo voy a seguir haciendo. Creo que tengo una responsabilidad para con los sinaloenses, para demostrarles que realmente los malos gobierno ya se van y que los buenos y los honestos llegamos”, manifestó Sánchez Ramos.