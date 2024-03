Paloma Sánchez Ramos, candidata para el Senado de la República por el Partido Revolucionario Institucional, mencionó que el Gobierno del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal son irresponsables al no proporcionar seguridad a los candidatos.

El jueves, el Secretario de Seguridad en Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, opinó que en el Estado hay un ambiente seguro y que no era necesario proporcionar protección a los candidatos, apoyando lo que comentó el Gobernador Rubén Rocha Moya el 29 de febrero.

Ante esto, Sánchez Ramos indicó que es irresponsable decir que los candidatos de Sinaloa viven seguros en estas elecciones, ya que hace dos días fue localizado sin vida con signos de violencia en la comunidad de Macoyahui, El Fuerte, al secretario general del Partido Acción Nacional, Román Quesada Anduaga.

“Híjole, bueno, para empezar, creo que son bastante irresponsables, lo que vivimos ese día con lo que seguimos pidiendo justicia para que se esclarezcan los hechos del secretario general del PAN de El Fuerte. La verdad es que es un tema muy delicado”, expuso.

“En la mañana, el candidato de Morena decía que aquí en Sinaloa todo estaba en paz y a la tarde pasa esto”, mencionó.

La candidata del PRI reiteró que ella no quiere ni necesitará seguridad, bajo el argumento que si los ciudadanos no la tienen, ella tampoco.

“Qué he exigido yo y decirlo: más que yo lo he dicho, no voy a pedir seguridad para mí. La verdad que no me interesa, lo he dicho así, cómo voy a pedir seguridad si los sinaloenses no tienen seguridad”, expresó Sánchez Ramos.