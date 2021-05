Candidata de RSP apuesta a gestión de diputados para atender necesidades de sectores

En la ronde de preguntas Adrián López expuso a Yolanda Yadira Cabrera Peraza, que ha habido muchas críticas desde Sinaloa, a la estrategia económica en el sector primario por parte del gobierno, en el tema específico de ganadería, pesca y agricultura, por lo que cuestionó cuáles serían sus propuestas para mitigar esta situación y atender las necesidades de los sectores.

La candidata del partido Redes Sociales Progresistas respondió que son sectores muy abandonados y que en sus recorridos duele mucho cuestionar qué necesitan o qué les falta, pues siempre la respuesta es la seguridad como aspecto principal.

“Tienen incluso que pagar para poder que los recojan y los traigan a un lugar seguro, duele también cómo los agricultores hacen mucho para que tengamos comida en casa y no se les dan los apoyos necesarios, igual con los ganaderos”, expuso.

Aquí lo más importante será que desde el gobierno se buscará que los legisladores luchen por bajar esos recursos que no han bajado al no haber voluntad política y no se ha visto como necesidad cuando es muy importante apostarle a la búsqueda de apoyo, indicó.

El empresario le dijo que México y Sinaloa viven una de las sequías más severas de la historia, cuestionando cuál sería su plan para atender esta problemática en el sector agrícola.

Ante esto la candidata señaló que en los diálogos que ha tenido con la gente le han solicitado la construcción de pozos y represas, por lo que se buscaría, con proyectos, seguir luchando aterrizar estos proyectos que contribuyan a llevar el vital líquido a la población y a los sectores como el agrícola y ganadero.

“Yo creo que aquí es muy importante hacer ese trabajo en conjunto, sociedad y gobierno, donde los legisladores busquen por medio de leyes, que esos proyectos que ya están los podamos tener, para que nuestros ciudadanos puedan tener ese beneficio”, expuso.

Respecto al tema del embargo de camarón que vive la pesca sinaloense, dijo que es consecuencia de un problema que hay a fondo y se tendría que revisar las disposiciones internacionales para estar en sintonía “Este evento que ocurrió se tiene que negociar un periodo de gracia para que esos pescadores puedan vender su producto y al mismo tiempo actualizar lo necesario para cumplir con la normatividad correspondiente, pero es muy importante esa normatividad en cuestión internacional para que este tipo de cosas se puedan erradicar”, expresó.

Señaló que no se tienen que buscar culpables en esta situación pero que es algo que debe atender el gobierno federal.