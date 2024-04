CULIACÁN._ Este 28 de abril se celebrará el primer debate entre candidatos al Senado de la República por Sinaloa, a partir de las 18:00 horas en la sala de sesiones del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral. Para este encuentro, se tiene prevista únicamente la participación de las personas que ocupan la primer fórmula de cada fuerza política.

La cita fue pactada desde el 12 de abril, y aprobada por los representantes de los partidos, quienes también dieron el visto bueno a los términos, itinerario, temas a tratar y formato.

El Vocal Ejecutivo del INE en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Miranda, reveló que ese formato plantea que la duración del debate sea hasta 80 minutos, dividido en cinco bloques, dos para participaciones libres y tres más para abordar temas específicos de interés social.

Para sus propuestas sobre los temas concretos, tendrán como tiempo máximo dos minutos, sin “bolsas de tiempo”; asimismo, habrá oportunidad de una réplica de hasta un minuto por candidato, además de otro minuto para ejercer una contraréplica.

Según Ruelas Miranda, los tres temas fueron seleccionados a través de un sorteo, ya que tenían contemplados casi una decena de tópicos, pero el tiempo sería insuficiente para cubrirlos todos. Así, resultó que los candidatos deberán hablar sobre economía, salud, así como inclusión, paridad e igualdad de género.

“Fueron 10 temas los que se propusieron por unanimidad, todos los participantes, y se sortearon los temas. Seguridad estaba incluido, desde luego, todos estaban de acuerdo en que era parte de la problemática de la entidad, pero en el sorteo no quedó”, explicó el pasado 25 de abril.

Además, al realizarse en las propias instalaciones del INE Sinaloa, dijo que no habría inconvenientes en cuanto al funcionamiento y operación del evento.

“Un debate muy sencillo, que no requiere muchos esfuerzos técnicos, ni tampoco una inversión muy grande. Vamos a usar el escenario que tenemos, no vamos a gastar en nada, vamos a usar la infraestructura con la que transmitimos las sesiones, ellos estuvieron de acuerdo”, señaló Ruelas Miranda.

“Vamos a darles oportunidad para que las candidatas y candidatos presenten sus propuestas y haya oportunidad de que pues otra candidata o candidato diga que no está de acuerdo, que no le parece que es la mejor solución, en una réplica. Esto nos parece que es lo básico, lo elemental de un debate, no necesitamos que haya elementos adicionales”, subrayó.

Afirmó que las cinco personas contempladas para participar han confirmado sus asistencias al encuentro. Para esta cita irían Paloma Sánchez Ramos, de PRI-PAN-PRD; Imelda Castro Castro, de Morena; Jesús Valdés Palazuelos, del Partido Verde; Jesús Estrada Ferreiro, del Partido del Trabajo; y Fernanda Rivera, por Movimiento Ciudadano.

El delegado del INE avisó que no habrá espacio para que las candidatas y candidatos sean acompañados al evento por mitines, pero cada uno podrá tener hasta tres invitados que ellos quieran. La ciudadanía podrá seguir el evento a través de las redes sociales de Facebook o YouTube del INE Sinaloa.

En cambio, garantizó el espacio para los medios de comunicación que den cobertura a la cita. Sobre ello, reveló que el moderador seleccionado fue el locutor de radio Pablo César Espinoza, que se desempeña en el noticiero Altavoz.