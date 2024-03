Un pasajero agredió con un martillo a un chofer de transporte urbano de la ruta Díaz Ordaz en Culiacán, mientras la unidad se encontraba en movimiento, el hecho quedó grabado por una cámara de seguridad.

De acuerdo al video difundido en redes sociales, el pasajero camina hasta el asiento del chofer y de manera agresiva dirige unas palabras al conductor para posteriormente agredir con el martillo.

“Mucha risa, p... te estás riendo de mí, p..., sí o no”, expresó el pasajero.

Después del hecho, pasajero y conductor mantuvieron una discusión mientras la unidad motora continuaba en movimiento, al finalizar la grabación, el chofer abrió las puertas del camión pero siguió la discusión unos segundos más.

Al respecto, el secretario general del Sindicato de Choferes del Transporte Público en Culiacán, pidió a las autoridades que no disimulen y se pongan a trabajar para garantizar la seguridad de la población.

“Desgraciadamente la gente no piensa y en eso la llevamos de perder y el compa pues no pensó, no pensó y caminando el camión le tiró el martillazo, ¿qué tal si le pega en la cabeza, se desmaya el chofer y peligra la gente? El usuario es el que la lleva”.

“Si le pido a los choferes que todo caso sea así hay que denunciarlo para que no quede impune nada de esto, también tenemos que pedirle a la autoridad, a ambas, municipales, estatales, que obliguen a los permisionarios a que pongan cámara de seguridad en todas las unidades”.

Aclaró que la agresión sucedió este lunes por la tarde y dijo que hasta el momento desconoce si el chofer agredido interpondrá una denuncia en contra de su agresor; sin embargo, consideró debería ponerla para que no quede impune, tomando en cuenta que existe evidencia del delito.