$!Carretilleros de la Central Camionera resienten efectos de la pandemia: ‘Antes ganábamos más que un profesionista’, dicen

Los diablitos que antes andaban de un lado para otro cargando maletas y ayudando a los pasajeros, ahora se mantienen estacionados a la espera de que alguien solicite su ayuda.

Recargado en uno de estos utensilios se encuentra don Sergio Chavarín, quien porta su uniforme de carretillero, y en este día espera que haya más movimiento, ya que dice que desde que llegó la “enfermedad” se han visto afectados en su trabajo.

¿Cómo le ha ido en la chamba?

“Pues ahí más o menos. No muy bien, con eso de la enfermedad no viaja la gente, pero otros años no podíamos ni dejar la carretilla aquí, de la gente que había”. relató.

El señor Sergio cuenta que desde el 94, su papá le dejó la carretilla y empezó a trabajar en esto cuando estaba la antigua Central Camionera y ahora en las actuales instalaciones.