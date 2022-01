Casi mil 500 delitos de servidores públicos han sido denunciados en Sinaloa desde 2016

Desde 2016, en Sinaloa se han acumulado casi mil 500 denuncias ante el Ministerio Público por delitos cometidos por servidores públicos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Y aunque desde el 2017 había un ritmo mantenido de una leve baja en los números, el 2021 cerró por primera vez con cifras mayores al año anterior.

“Lo que nosotros vemos desde Iniciativa Sinaloa es que sí, efectivamente han aumentado, ha habido un aumento, en los delitos que se están cometiendo por parte de los servidores públicos, de la administración pública, aquí lo que tendríamos que revisar y que es una tarea pendiente que tenemos es revisar cuáles de estos están asociados a corrupción”, dijo Marlene León Fontes, directora general de Iniciativa Sinaloa.

“Si bien es cierto muchos de estos delitos no corresponden a corrupción, contrario a otros que sí, por ejemplo, el peculado, cohecho, desempeño irregular de la función pública, tendríamos que verificar de cuáles de todos estos casi mil 500 casos corresponden a delitos por corrupción y si es así, hacer una pregunta y transparentar qué pasó con estos casos, si se logró una sanción, si hubo sanción y reparación del daño, porque ese es otro punto que debemos empezar a poner atención”.

El código penal federal de México señala que hay 37 casos en que los hechos realizados por un servidores público pueden ser considerados delitos.

Destacan los delitos de Ejercicio ilícito de servicio público, tráfico de influencias, abuso de autoridad, cohecho, coalición de Servidores Públicos, peculado, uso indebido de atribuciones y cohecho a servidores extranjeros.

En Sinaloa, casi una veintena de empleados de la administración estatal en el lapso de Mario López Valdez fueron puestos ante un juez acusados de cometer algunos tipos de delito, como desvío de recursos.

Los casos más emblemáticos fueron el del ex secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, quien se declaró culpable y pagó dos millones de pesos por reparación del daño, luego de avalar un pago ilegal por servicios de un contrato irregular.

También los casos del ex secretario e Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, y otros dos de sus ex colaboradores, acusados de haber desviado más de 260 millones de pesos, y quienes se declararon culpables, pagaron dos millones de pesos como reparación del daño y hace unos días ofrecieron una de disculpa pública, compartido en un medio de comunicación impreso local.

“Nosotros, desde la organización detectamos que el año pasado, precisamente, en el informe público del Sistema Estatal Anticorrupción, la Fiscalía señalaba que para este año de 2020, se habían investigado cerca de 18 casos de delitos de corrupción, de estos 18, únicamente fue el que concluyó en sanción, que es el que todos conocemos, que fue el de Echeverría, entonces ¿qué pasa con el resto?”, recalcó León Fontes.

“También habrá que verificar quiénes son los servidores públicos, si se trata de altos mandos del servicio público, o personas que forman parte de una red de corrupción que están al interior de la función pública, empezar a poner los nombres”.

Las estadísticas de los últimos seis años destacan las 486 denuncias registradas en 2016, el año con el mayor número, y cuyos meses de marzo, agosto, febrero y enero tuvieron los picos más altos con 81, 66, 63 y 61 casos.

El 2017 sumaron 212 y 203 en 2018. Luego hubo una leve baja con 196 casos en 2019 y 193 en 2020, mientras que el 2021 cerró con 194.

“La Fiscalía, insisto, debe de transparentar los casos. En la pasada administración tuvimos una Fiscalía Anticorrupción que no dio los resultados esperados, además de que fue muy pobre su labor en esta materia, también destacó que no estaban transparentando estos casos”, agregó.

“Sí es una cifra bastante grande, a mi también me sorprende y que va en aumento, puede ser una buena señal que indica que que las autoridades ya están investigando, que ponen más atención a las acciones de los servidores públicos, pero como bien lo señala, el informe de Transparencia Mexicana, uno de los puntos importantes es que las investigaciones terminen en sanciones, ¿de qué nos sirve que estos estén registrados si no va a haber sanciones y no va a haber reparaciones del daño?”.

DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS

Año Ene Feb Mar Abr May Ju Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

2021 22 14 18 10 15 15 12 14 13 9 16 36 194

2020 56 21 22 5 11 11 11 7 11 17 12 9 193

2019 14 22 13 11 19 21 16 16 16 14 30 4 196

2018 7 37 19 21 20 18 10 20 11 16 14 10 203

2017 10 20 26 13 11 19 7 24 21 29 22 10 212

2016 61 63 81 48 52 41 13 66 14 22 14 11 486